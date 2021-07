Creedence Avez-vous déjà vu le graphique numérique du panneau d’affichage Rain Tops

Creedence Clearwater Revival’s “Avez-vous déjà vu la pluie” est réapparu sur le Tableau des ventes de chansons numériques rock, le classement hebdomadaire de Billboard des morceaux classés rock qui se sont effectivement vendus le plus d’exemplaires. Cependant, le morceau ne se contente pas de retrouver le chemin du décompte – il s’est vendu plus que tous les autres morceaux rock du marché et il est devenu le tout premier hit du groupe n ° 1 sur un palmarès de chansons Billboard.

Au cours des décennies depuis que les membres de Creedence Clearwater Revival se sont séparés, Billboard a créé des dizaines de charts, dont beaucoup se concentrent sur des genres spécifiques. Il n’est pas surprenant que le groupe n’ait jamais régné sur des classements tels que le classement Rock Digital Song Sales, car il n’a tout simplement existé que longtemps après que leur passage sous les projecteurs soit passé (ce qui peut être supposé par l’inclusion du mot “numérique”). Cependant, en regardant la discographie de l’acte, il est quelque peu choquant qu’aucun de leurs smashs éprouvés ne se soit classé n ° 1 sur le Hot 100.

Au cours des années où ils étaient ensemble, Creedence Clearwater Revival a marqué neuf coups sûrs dans le top 10 du Hot 100, une performance impressionnante pour la période. Frustrant, cinq de leurs singles à succès ont culminé au n ° 2 sur le regard global sur les chansons les plus consommées aux États-Unis, mais ils n’ont jamais pu atteindre le penthouse. La plupart des charts Billboard qu’ils auraient eu une meilleure chance de dominer ne sont apparus que longtemps après la fin du groupe.

En raison du fort soutien des fans et des remises sur certaines plateformes, les succès de Creedence Clearwater Revival font des retours triomphaux (ou des débuts) sur un certain nombre de charts Billboard cette semaine. “Bad Moon Rising” et “Fortunate Son” rejoignent “Have You Ever Seen The Rain” dans le classement Rock Digital Song Sales, qui atteignent de nouveaux sommets en apparaissant également dans le top 10 aux n°8 et 9, respectivement.