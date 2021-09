Creepy Tale 2 apporte la terreur pointer-cliquer pour basculer à temps pour Halloween

L’éditeur No Gravity Games et le développeur Creepy Brothers ont annoncé que Creepy Tale 2, une aventure pointer-cliquer qui ne manquera pas de faire peur, effraiera le Switch eShop le 7 octobre.

Sans surprise, une suite de l’original Creepy Tale, déjà disponible sur Switch, Creepy Tale 2 vous fait jouer le rôle d’un jeune garçon qui doit résoudre des énigmes pour faire avancer l’histoire et sauver son frère. Le synopsis officiel dresse un tableau pétrifiant :

Il était une fois, le jeune Lars quittait la cabane de son père pour sauver sa petite sœur, emportée par une puissance maléfique…

Tout a commencé lorsque les années de vaches maigres sont arrivées. Une force inconnue du mal a commencé à terroriser un royaume pacifique, kidnappant leurs enfants et les habitants innocents de la forêt. Ce qui était autrefois un royaume paisible où les humains et les créatures fantastiques vivaient ensemble en harmonie est devenu une terre de tristesse et de peur.