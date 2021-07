Créer de l’argent a des inconvénients: le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

in

Il a fermement réfuté l’idée qu’une focalisation plus nette et soutenue sur la courbe des rendements pourrait éroder le mandat principal de la banque centrale, à savoir le ciblage de l’inflation.

Par KG Narendranath & Shobhana Subramanian

Le financement direct du déficit budgétaire du gouvernement par la banque centrale ou la création de nouvelle monnaie présente plusieurs inconvénients, a déclaré mercredi le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das. Le rôle de la RBI en tant que gestionnaire de la dette du gouvernement n’a contribué qu’à accélérer la transmission de la politique monétaire pendant la période de pandémie, car des taux de financement plus bas coexistaient avec beaucoup de liquidités, a déclaré Das dans une interview exclusive avec FE.

Le gouverneur a fermement réfuté l’idée qu’une focalisation plus nette et soutenue sur la courbe des rendements pourrait saper le mandat principal de la banque centrale, à savoir le ciblage de l’inflation.

Lorsqu’on lui a demandé si la RBI était récemment devenue un peu plus tolérante à l’égard des rendements obligataires plus élevés – lors de la dernière vente aux enchères tenue vendredi, elle a fixé le rendement seuil des titres d’État à 10 ans (G-sec) à 6,1% après l’avoir maintenu en dessous 6 % pendant plusieurs mois –, a-t-il déclaré, « Nous n’avons jamais eu de fixation sur le fait que le rendement devrait être de 6 %, mais certaines de nos actions pourraient avoir donné cette impression. Nous nous intéressons uniquement à l’évolution ordonnée de la courbe des taux et les attentes du marché semblent converger avec cette approche. »

La RBI est considérée par beaucoup comme étant actuellement chargée de sa fonction subsidiaire consistant à répondre aux besoins d’emprunt du gouvernement, qui étaient d’un ordre sans précédent de Rs 21-22 lakh crore au cours de l’exercice 21 et sont susceptibles d’être d’une ampleur similaire au cours de l’exercice en cours. également. Bien entendu, il a jusqu’à présent veillé à ce que le Centre et les gouvernements des États lèvent ces fonds sur le marché de manière ininterrompue et à faible coût.

Les experts ont déclaré que la RBI pourrait vouloir imprimer de l’argent afin de monétiser le déficit budgétaire à la place, car étant donné les énormes déficits de revenus, même un programme d’emprunt beaucoup plus important que d’habitude du gouvernement ne produit aucun stimulus budgétaire significatif. Das a déclaré: “Cela (créer de l’argent neuf pour financer le déficit) a été supprimé dans le cadre des réformes économiques … et il a été encore répudié lorsque la loi FRBM a été promulguée.”

En 2020-2021, les coûts d’emprunt du gouvernement étaient les plus bas en 16 ans, et les coûts d’emprunt du secteur privé ont été trop considérablement réduits, stimulant l’activité économique, a déclaré le gouverneur, ajoutant que la stabilité financière était également assurée dans tous les domaines. « Les prêts au logement sont disponibles à des taux historiquement bas depuis un certain temps, facilitant une reprise du secteur de la construction malgré la deuxième vague de Covid ».

Selon Das, la flambée actuelle de l’inflation était dans l’ensemble de nature transitoire et l’inflation pourrait se modérer d’ici le troisième trimestre. « Ce qui est transitoire dans la nature doit être surveillé très attentivement. Toute action précipitée ou hâtive pourrait faire chuter complètement l’économie, à un moment où la reprise est naissante et hésitante », a-t-il déclaré, interrogé sur la gravité de la menace que l’inflation en cours faisait peser sur le biais favorable à la croissance dans la conduite de la politique monétaire. De nombreux analystes ont constaté une accumulation de pressions sur les prix dans l’économie, alors que l’inflation dépassait la bande supérieure de l’objectif de la RBI de 4 +/-2%, pour le deuxième mois consécutif en juin.

Déclarant que l’inflation actuelle était largement influencée par des « facteurs liés à l’offre », il a cité les prix du diesel et de l’essence, y compris les taxes du Centre et des États sur les deux carburants automobiles. Le gouverneur a réitéré que le Centre et les États feraient bien de prendre davantage de mesures pour ralentir le rythme de l’inflation.

Lorsqu’on lui a demandé si le plan annoncé par le gouvernement de se porter garant des récépissés de sécurité devant être émis par la National Asset Reconstruction Company (bad bank), tout en acquérant des prêts en difficulté auprès des banques, équivalait à un renflouement intenable des banques, a déclaré Das au niveau international était le nettoyage systémique des mauvais actifs, le souverain a joué un rôle si important. « Le gouvernement américain a lancé la politique du Troubled Asset Relief Program après la crise financière mondiale. Il existe d’autres exemples de ce genre dans d’autres pays. En ce qui concerne l’Inde, ce qui est important, c’est que ce cadre ARC qui est mis en place soit guidé par les principes du marché. Il y a deux aspects à cela. Premièrement, le prix auquel les actifs stressés seraient transférés par les banques à l’ARC devrait être lié aux prix du marché, sur la base d’évaluations justes de la valeur. Deuxièmement, lorsque l’ARC voudrait céder les actifs, elle devrait à nouveau être guidée par les principes du marché ».

