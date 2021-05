Créer de nouvelles industries, transformer les anciennes, générer de la richesse

Des voitures qui se conduisent toutes seules.

Des machines qui pensent comme des humains.

Des batteries qui alimentent tout, des téléphones portables aux avions.

Ce sont les types de technologies auxquelles les gens pensent lorsqu’ils se tournent vers l’avenir.

Ils ne pensent pas aux tracteurs.

Mais c’est ce qu’il y a de cool avec les Roaring 2020.

Ces avancées touchent à tout. Ils créent de nouvelles industries et transforment les anciennes.

C’est pourquoi je pense que cette décennie offrira certaines des meilleures opportunités que les investisseurs voient jamais.

Prenons l’histoire d’une entreprise de 184 ans qui a commencé avec une nouvelle façon de labourer la terre et qui se dirige maintenant tête baissée vers la technologie de pointe.

Les entreprises du monde entier doivent faire de même…

Les véhicules autonomes (VA) – ou voitures autonomes – changeront la façon dont nous nous déplaçons d’une manière que nous n’avons pas vue depuis que Henry Ford a introduit le modèle T en 1980.

Les AV vont remodeler le paysage américain. Votre mode de vacances, votre lieu de résidence et même la façon dont nous concevons nos villes et nos quartiers changeront.

Avec tout cela en jeu, bon nombre des entrepreneurs, investisseurs et entreprises les plus intelligents, les plus riches et les plus puissants du monde travaillent jour et nuit pour faire des entrées précoces et fortes sur ce marché qui sera un jour massif.

Je ne doute pas que les vainqueurs de cette course verront leurs actions multiplier par 10… 20 fois… voire 100 fois au cours de la prochaine décennie… emmenant les investisseurs dans la course de leur vie.

Mais la technologie de conduite autonome n’est pas réservée aux voitures. Ce n’est même pas seulement pour les bus, les trains ou les avions.

Plus de 70 ans avant qu’Henry Ford ne présente le modèle T, un forgeron du nom de John Deere a vu une lame de scierie en acier cassée et a eu une idée. Les agriculteurs devaient constamment cesser de travailler pour éliminer la saleté de leurs charrues en fonte. Deere pensait que si les charrues étaient en acier poli, la saleté glisserait et rendrait l’agriculture beaucoup plus facile.

Deere & Compagnie (NYSE:DE) a commencé en 1837 avec ce qui était à l’époque une charrue «high-tech», et vous connaissez le reste de l’histoire. Elle est devenue l’une des plus grandes entreprises au monde qui fabrique toutes sortes d’équipements pour l’agriculture, la construction, l’entretien des pelouses et plus encore.

Deere continue à adopter l’innovation et se concentre désormais sur les nouvelles technologies qui remodeleront l’entreprise et son industrie. L’entreprise elle-même dit qu’elle est en train de passer d’une «entreprise de machinerie» à une «entreprise de technologie intelligente».

Les investisseurs aiment ce qu’ils voient. L’action a bondi de plus de 200% au cours des 12 derniers mois – qui incluait la pandémie – donnant à l’entreprise une valorisation de 120 milliards de dollars.

J’ai pu voir une partie de ce que Deere préparait il y a un peu plus d’un an au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Je suis plus un garçon de la ville, donc je ne peux pas dire que j’ai fait beaucoup d’agriculture ou d’entretien de pelouse à mon époque, mais ce que j’ai vu était cool.

L’entreprise se concentre sur trois grands axes d’innovation…

Pouvoir électrique: L’époque des tracteurs grondant dans les champs et crachant de la fumée dans l’air touche à sa fin. «L’électrification ne consiste pas seulement à remplacer le réservoir de carburant; il s’agit de remplacer le moteur complet », a déclaré Martin Kremmer du John Deere European Technology Center.

Cela se traduit par zéro émission, de faibles coûts de maintenance et une efficacité et une productivité accrues. L’efficacité et la productivité s’amélioreront encore davantage avec le déploiement de batteries de nouvelle génération.

La technologie de batterie révolutionnaire à venir alimentera tous les véhicules électriques du futur. Deere reconnaît son importance… tout comme les investisseurs avisés. Cela fait maintenant le temps de se mettre en position pour les plus gros profits.

Autonomie: Oui, les tracteurs se conduiront eux-mêmes un jour. En fait, certains pensent que les tracteurs pourraient y arriver avant les voitures, car ils fonctionnent dans des champs ouverts plutôt que dans des rues bondées.

Mais dans ce cas, l’autonomie signifie plus que la conduite autonome. Par exemple, Deere développe des méthodes autonomes de pulvérisation des cultures. Une solution consiste à utiliser des drones, qui hébergeraient un scanner qui identifie les mauvaises herbes et déclenche automatiquement une pulvérisation de pesticide en cas de besoin. (Les drones dépendraient également de la puissance de la batterie.)

Intelligence artificielle (IA): Les caméras haute résolution prennent 20 photos par seconde et, à l’aide de l’IA, le système «apprend» la différence entre les mauvaises herbes et les cultures. Il pulvérise ensuite un désherbant là où c’est nécessaire au lieu de couvrir un champ entier. C’est meilleur pour l’environnement, plus efficace pour l’agriculteur et moins cher à démarrer.

Avec ce type d’innovation qui se produit dans l’industrie après l’industrie, vous pouvez voir pourquoi je pense que les années 2020 folles seront une décennie pour les records d’investissement.

Plusieurs technologies uniques convergent en même temps et transforment pratiquement tous les aspects de notre vie – des soins de santé à la communication instantanée en passant par la robotique, l’énergie électrique et bien plus encore. Même une industrie comme l’agriculture, dont on pourrait dire qu’elle est aussi vieille que la saleté, devient «intelligente».

L’impact de ces technologies sur l’économie mondiale éclipsera un jour Internet. Pour gagner de l’argent, vous souhaitez investir dans des entreprises qui ouvrent la voie. Et pour gagner beaucoup d’argent, vous voulez le faire bientôt… tant qu’il est encore tôt.

