Créer des cellules artificielles qui imitent les processus biologiques

Des scientifiques de l’Université de Chicago et de l’Université de New York ont ​​créé des cellules artificielles qui imitent certaines propriétés des cellules vivantes. Par exemple, ils peuvent prendre des matériaux de l’environnement et effectuer des processus biologiques simples avec eux, puis les expulser.

La création de “Cellule imite” il aurait des applications potentielles allant de l’administration de médicaments aux questions de sciences environnementales. Lorsqu’ils sont déployés dans des mélanges de différentes particules, les imitateurs cellulaires peuvent porter de manière autonome une charge microscopique, se rapprochant du fonctionnement des cellules vivantes.

Selon un communiqué de presse, ces cellules artificielles Ils sont fabriqués avec un minimum d’ingrédients et n’empruntent pas de matériaux biologiques. Ainsi, des scientifiques américains soutiennent qu’ils ont créé le premier système artificiel capable d’imiter le processus de transport actif des cellules naturelles, l’une des fonctions pour lesquelles ils se distinguent comme des « micro-machines biologiques » parfaites et complexes.

Imiter les mécanismes biologiques

La cellule c’est l’unité morphologique et fonctionnelle de tout être vivant. Par conséquent, il peut être compris comme le plus petit élément doté de vie. Sur cette base, les organismes vivants sont classés selon le nombre de cellules qu’ils possèdent : unicellulaires ou multicellulaires.

En milieu naturel, les organismes vivants Ils ont besoin de transporter des molécules et des produits chimiques pour faire face à certaines exigences de leur corps. Les cellules naturelles ont développé des mécanismes très complexes qui leur permettent d’atteindre ces objectifs, mais jusqu’à présent, il était très difficile pour la science de recréer artificiellement ces incroyables processus naturels.

Un aspect clé des cellules vivantes est leur capacité à récupérer l’énergie de l’environnement et à l’utiliser pour transporter différents matériaux et substances dans et hors de votre système. Cette capacité, appelée Transport actif, permet aux cellules de stocker l’énergie métabolique, d’extraire les déchets et de fournir des éléments dirigés à d’autres structures biologiques. Cependant, les systèmes artificiels ne disposent pas de la machinerie biochimique délicate qui peut être spécifiquement activée pour contrôler avec précision la matière biologique.

Aujourd’hui, les responsables de l’étude récemment publiée dans la revue Nature affirment avoir réalisé une avancée unique dans cet effort : leurs minuscules « cellules artificielles » peuvent non seulement capturer des matériaux, mais aussi déposez votre chargement au bon moment, lorsqu’il est exposé à la lumière ou à un changement des niveaux de pH.

Tests et applications

En plus de pouvoir transporter des médicaments à des endroits spécifiques du corps humain ou de fonctionner comme « agents de nettoyage microscopiques » dans des scénarios d’assainissement de l’environnement, les imitateurs cellulaires pourraient être appliqués en robotique ou en nanotechnologie, pour construire des machines ou des robots à l’échelle microscopique.

Comment ces cellules artificielles recréent-elles certaines des processus biologiques Que transportent les cellules vivantes ? En induisant différentes réactions chimiques et en ajustant la conception des imitateurs de minuscules cellules, les spécialistes ont pu déclencher une minuscule “bombe” à l’intérieur. Il peut être activé pour aspirer ou expulser des matériaux de l’environnement des cellules artificielles, tout comme le font les cellules naturelles.

Il convient de noter que ce schéma n’est pas seulement une proposition théorique : les scientifiques ont mis la conception à l’épreuve dans différents contextes. Dans une expérience, ils ont suspendu les imitateurs de cellules dans l’eau, les ont activés avec de la lumière et ont découvert qu’ils étaient capables de ingérer des particules ou des impuretés de l’eau qui les entourait.

Référence

Transport transmembranaire dans les imitateurs de cellules colloïdales inorganiques. Zhe Xu, Theodore Hueckel, William TM Irvine et Stefano Sacanna. Nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03774-y

photoChaque “cellule” artificielle ne mesure que deux microns de large, légèrement plus petite qu’un globule rouge. Ils peuvent effectuer des processus biologiques de la même manière que les cellules naturelles. Crédit : Sacanna et al.