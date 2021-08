Créer des chances de marquer, une tâche en attente pour Barcelone

in

31/08/2021 à 10h20 CEST

Le Barcelone de Ronald Koeman a battu un Getafe difficile au Camp Nou par le minimum lors de la troisième journée de Liga. Memphis Depay a déclenché une rencontre difficile et qui a laissé certaines des lacunes offensives importantes de l’équipe à l’antenne avec le départ de Leo Messi au PSG: il n’a tiré que sept fois à domicile, le record le plus bas depuis la saison 2003/04.

Les azulgranas, qui ont les mêmes points que le Real Madrid, Séville, Valence, l’Atlético et Majorque, ont entamé une nouvelle étape sous la direction de Ronald Koeman : sans Leo Messi, le club entre dans une nouvelle dimension où l’avenir est incertain. Pour le moment, ils ont récolté leur pire bagage offensif à domicile, ce qui n’était pas arrivé depuis 2019 aux mains d’Ernesto Valverde.

7 – Barcelone n’a terminé que sept fois contre Getafe -trois au but-, égalant son record le plus bas dans un match au Camp Nou de LaLiga depuis au moins le 04/03 (sept également contre Eibar en janvier 2019 avec Ernesto Valverde). Rentabilité. pic.twitter.com/yk8sE0cXki – OptaJose (@OptaJose) 29 août 2021

Ceux de Ronald Koeman ont montré, oui, beaucoup d’efficacité : ils ont marqué deux buts en seulement sept tirs et un total de cinq dans la surface.. Getafe lui-même, qui n’a pas encore réussi à marquer de points cette année, a généré plus d’occasions que les Catalans, démontrant ainsi le manque de capacité à générer un réel danger sur le but rival.

Memphis Depay, la référence offensive

La bonne nouvelle de ce début de saison est sans conteste Memphis Depay. Le Néerlandais a été la clé des trois premiers matchs de LaLiga avec deux buts et une passe décisive et a assumé les galons de l’équipe au niveau offensif. Sans Leo Messi, mais Avec Griezmann et en attendant Ansu Fati, Barcelone a trouvé dans l’ancien lyonnais une référence.

Barcelone est passée du plus au moins jusqu’au premier arrêt des équipes nationales: elles se sont battues avec de bons sentiments contre la Real Sociedad, mais ont laissé beaucoup de doutes et d’ombres contre l’Athletic Club et Getafe. Ronald Koeman est chargé de poser la première pierre après Leo Messi au FC Barcelone dans ce qu’il est sa deuxième année à la barre du navire Barça.