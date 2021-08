Créer facilement des organisations autonomes décentralisées ⋆ Crypto nouveaux médias

[Featured Content]

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont devenues une partie intégrante de l’industrie de la blockchain et ne sont plus un sujet hors de portée pour la majorité des utilisateurs qui y participent.

Un DAO est une organisation qui, contrairement aux organisations traditionnelles, est décentralisée. Cela signifie qu’au lieu que des personnes (un conseil d’administration ou une autre structure de gestion, par exemple) prennent les décisions, elles sont prises sur la base d’un code open source et de contrats intelligents. De toute évidence, l’une des principales idées derrière cela est d’éliminer les erreurs humaines ou les manipulations.

Cependant, créer un DAO signifie écrire le code d’un contrat intelligent qui n’est pas quelque chose de facilement accessible, et cela comporte de nombreux défis. C’est là que xDAO entre en scène.

xDAO : tout ce que vous devez savoir

xDAO est une plate-forme DeFi qui permet aux utilisateurs de créer des DAO et de gérer des actifs cryptographiques en quelques clics rapides. Sur la plateforme, les gens peuvent gérer et combiner les fonds d’investissement de nombreux partenaires, suivant des règles qui ont été établies à l’avance.

Il existe un système de vote clair qui vous permettra de prendre des décisions collectives tout en étant assez confiant dans leur exécution.

La plate-forme a été lancée en avril 2021 et est devenue le premier et le seul constructeur DAO sur la Binance Smart Chain. Au même moment, l’équipe xDAO participait et a remporté le Binance Smart Chain Hackathon.

En juillet 2021, xDAO a annoncé un partenariat stratégique avec Polygon. xDAO tirera parti de l’architecture Polygon pour son propre écosystème DAO moderne.

Au moment de la création, l’équipe a clairement compris que les gens avaient besoin d’un outil capable de résoudre de nombreux problèmes tout en gérant conjointement la cryptographie. Les contrats intelligents DAO créés sur xDAO vous offrent un modèle clair et parfait qui distribue les actions et ne permet pas le vol des détenteurs d’argent.

Le concept principal de xDAO est le codage zéro. En tant qu’utilisateur, vous n’avez pas besoin de savoir comment rédiger un contrat intelligent et le sécuriser. Vous obtenez un DAO clair et audité prêt à l’emploi.

L’audit de sécurité a été préparé par le Pessimiste, ce qui a permis de relever les défis rencontrés dans l’environnement blockchain actuel.

Il s’agit essentiellement d’une plate-forme qui permet la création et la gestion de DAO sans avoir besoin de comprendre le code et les contrats intelligents.

Il existe deux types d’organisations qui peuvent être lancées sur xDAO. A savoir, ceux-ci représentent une Société Autonome Décentralisée (DAC) et un Fonds Autonome Décentralisé (DAF). La différence entre ceux-ci réside dans la structure du système de gestion.

Société autonome décentralisée (DAC) – Celles-ci fournissent une solution pour les projets qui doivent gérer collectivement les actifs cryptographiques partagés. Les détenteurs de tokens peuvent accéder au bilan de l’entreprise, mais ils ne pourront pas participer à la gouvernance. Fonds autonome décentralisé (DAF) – Il s’agit d’un type de modèle de gestion des actifs cryptographiques encore plus décentralisé. Un conseil commun de détenteurs de jetons prendra toutes les décisions. Le pourcentage de quorum peut varier et est fixé selon le cas particulier.

Toutes les organisations, cependant, ont une chose en commun : leurs propres jetons de gouvernance qui aident les utilisateurs à dicter leur part dans les actifs d’une entreprise. Dans un cadre DAF, cependant, les jetons donnent également aux utilisateurs des droits de vote, leur permettant ainsi de participer aux décisions financières.

Qui peut utiliser xDAO ?

Sur la base des caractéristiques mises en avant par la plate-forme, xDAO convient à différents types d’organisation, tels que :

Fonds de capital-risque Fonds publics et fondations Startups Groupes indépendants

La plate-forme est entièrement intégrée à certains des meilleurs protocoles sur Binance Smart Chain et Polygon, tels que le populaire 1inch Exchange. L’équipe travaille sur des mises à niveau constantes de l’UX afin qu’il soit encore plus facile et plus accessible pour les utilisateurs de tirer parti du produit.

Feuille de route

La plate-forme se prépare à l’annonce de son jeton XDAO qui sera utilisé dans l’écosystème xDAO. XDAO sera économiquement viable et utilisé pour renforcer la gestion de DAO.

L’équipe déploie beaucoup d’efforts pour développer le réseau multi-chaînes V2 sur Ethereum, Polygon, BSC et Solana, ainsi qu’un nouveau modèle de vote hors chaîne.

Ils cherchent également à créer des outils supplémentaires pour les organisations qui incluent des services analytiques et informatifs afin de mieux comprendre les transactions de l’organisation et les interactions qui se rapportent à d’autres contrats intelligents.

Pensées de clôture

Il va sans dire que le modèle DAO a depuis longtemps prouvé son efficacité en fournissant un système performant de gestion collective des actifs cryptographiques. Cependant, il est également vrai que ses cas d’utilisation peuvent être poussés plus loin, et xDAO y parvient.

Comme mentionné ci-dessus, la plate-forme fonctionne déjà sur BSC et Polygon, et elle est censée être mise en ligne sur Ethereum avec leur extension Open Source Web 3.0 (un peu comme le célèbre MetaMask) pour interagir avec d’autres protocoles DeFi.

xDAO propose également des cas d’utilisation qui ont tendance à attirer plus d’utilisateurs. Alors que DeFi continue de prospérer, il fournit une plate-forme efficace suffisamment fiable pour que les utilisateurs fonctionnent de manière vraiment décentralisée.

Le lancement du jeton XDAO favorisera également la croissance de l’écosystème et apportera une valeur supplémentaire à la plate-forme.

Des informations détaillées sur le projet peuvent être trouvées sur leur site Web, dans Telegram et sur Twitter.

