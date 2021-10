Créer la première motoneige électrique au monde | Moteur

Il s’agit de la première motoneige durable au monde et elle est beaucoup plus légère que toute autre motoneige conventionnelle.

Nous sommes deux mois avant l’arrivée de l’hiver, et une saison de neige qui nous invitera sûrement à parcourir une piste de neige qui se trouve dans notre communauté autonome et si vous voulez être beaucoup plus engagé envers l’environnement, vous pourriez être intéressé qui est en ce moment les la première motoneige électrique au monde.

Aujourd’hui, la startup française Moonbikes, a créé une motoneige particulière combinant le meilleur d’un vélo électrique avec une motoneige. C’est une moto qui facilitera la mobilité sur les pistes enneigées, avec une propulsion arrière et un skiboard avant au lieu de roues.

Le vélo est propulsé par un moteur électrique de 3 kW capable d’atteindre facilement 42 km/h et traverser la neige jusqu’à 30 cm de profondeur. C’est une motoneige capable de grimper jusqu’à 30 ° sur des pentes climatisées et peut fonctionner même à des températures aussi basses que -25 ° C.

De plus, le Moonbikes est beaucoup plus écologique que les autres motoneiges normales. puisque son groupe motopropulseur est électrique et ne libère pas de carbone en fonctionnement.

On parle aussi d’une moto ultralégère puisqu’elle ne pèse que 80 kilos, soit près de la moitié du poids d’une motoneige conventionnelle.

Il a une bonne autonomie, car avec une batterie, il peut durer 1,5 heure, tandis que s’il dispose d’une batterie de secours, il pourrait atteindre trois heures d’autonomie, plus que suffisant pour se déplacer sur une pente de neige en toute tranquillité.