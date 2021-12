L’ancien rédacteur en chef de Marvel Comics, Axel Alonso, n’est pas du genre à se taire lorsqu’il discute des problèmes de l’industrie de la bande dessinée en matière de diversification des personnages et des créateurs. « En fin de compte », dit-il, « cela revient à la lâcheté des grandes entreprises. »

L’homme qui a permis à un personnage biracial nommé Miles Morales de porter le costume de Spider-Man et l’adolescente musulmane Kamala Khan pour devenir Mme Marvel continue de soutenir de nouvelles voix et de nouveaux personnages après avoir quitté Marvel pour former des artistes, écrivains et artisans, ou AWA Studios. La société de médias, qu’il a cofondée en 2018 avec Bill Jemas, ancien dirigeant de Marvel Comics, et Jon Miller, coprésident de la plate-forme culturelle Fandom, lance une bande dessinée centrée sur les super-héros Latinx et créée par l’acteur Al Madrigal, ancien correspondant de « The Spectacle quotidien.

« Primos », écrit par Madrigal et dessiné par Carlo Barberi, rassemble trois cousins ​​éloignés, liés par leur ancienne lignée maya spatiale au roi historique Janaab. Leur mission, bien sûr, est de sauver le monde. En présentant trois super-héros Latinx, Madrigal et AWA Studios s’aventurent sur un territoire qui a été boudé par la plupart des grandes sociétés de bandes dessinées. Mais bande dessinée La culture des fans est tout aussi importante dans la communauté Latinx que partout ailleurs, et Madrigal espère capitaliser et honorer la culture.

« Il y a tellement d’inspiration sur laquelle puiser ici, du mythe selon lequel les pyramides ont été construites par des extraterrestres, au succès de la civilisation et de la culture mayas et au mystère entourant l’effondrement de leurs villes », a écrit Madrigal dans un e-mail au Times. « Cependant, l’inspiration principale était le règne du roi K’inich Janaab’ Pakal de 603 à 683. C’était un excellent élément de base pour la mythologie » Primos « . J’espère pouvoir plonger plus profondément dans la culture maya au fur et à mesure que je poursuis la série.

Une affiche pour « Primos » d’AWA Studios, une bande dessinée avec des héros mexicains au cœur de l’histoire écrite par Al Madrigal avec l’art de Carlo Barberi et Brian Reber.

(AWA Studios)

Pour Alonso, c’est un autre exemple de sa mission continue d’essayer de présenter des personnages qui lui ressemblent davantage. Lui et Madrigal sont d’origine mexicaine et, comme le souligne Alonso, il y a très peu de super-héros Latinx éminents, en particulier mexicains.

« Alors qu’il y a [popular] Super-héros noirs et asiatiques, les super-héros hispaniques sont très, très peu nombreux. Et regardons les Mexicains — les deux [most prominent] Les super-héros mexicains sont Blue Beetle chez DC et White Tiger chez Marvel. Qui? Exactement », dit Alonso. « Cela a été très important pour moi pendant longtemps de faire des personnages latinos parce qu’ils ne sont pas du tout bien représentés dans les bandes dessinées. »

Il y a quelques autres personnages Latinx majeurs comme Robbie Reyes (Ghost Rider), America Chavez et Kyle Rayner (Green Lantern), mais pas beaucoup. Ce qui soulève la question : pourquoi n’y en a-t-il pas eu plus ? Alonso pense qu’il y a de nombreuses raisons, mais deux se démarquent.

Axel Alonso, co-fondateur d’AWA Studios.

(AWA Studios)

« Cela commence par le conservatisme d’une entreprise en termes de soutien à de nouveaux contenus. Ils soutiennent pour la plupart les plus grands personnages. Batman, Superman, X-Men, Avengers – au détriment de nouvelles choses », dit Alonso. « Et il s’agit aussi du vivier de talents. Qui est là-bas ? Qu’est-ce qu’ils veulent faire? Tant de gens, quand je suis arrivé là-dedans, aspirent à faire Batman ou Spider-Man. Pas un petit personnage ou quelque chose de nouveau.

Alonso s’est assuré de contacter des écrivains et des artistes d’horizons divers pendant son séjour chez Marvel, et continue cette pratique dans son rôle aux studios AWA. En mettant l’accent sur la diversité des visages apparus ces dernières années, en particulier chez Marvel et DC, il y a plus d’objectif à atteindre toutes les parties de leur public – les personnes qui lisent et achètent leur produit.

« Je me sens bien [now] parce qu’en tant qu’enfant hispanique, j’ai grandi en lisant des bandes dessinées et en regardant des personnages comme Shang-Chi et Black Panther qui étaient tous des héros à gauche. Parce que je me sentais ‘autre’, tu vois ce que je dis ? Et je n’avais aucun lien avec Captain America et Hulk », explique Alonso.

« Nous allons sortir avec un gros livre imprégné de culture mexicaine et de mythologie maya et nous amuser beaucoup. Comme un Mexicain « Gardiens de la Galaxie ».

Axel Alonso, co-fondateur de AWA Studios

«Avec ‘Primos’, je pense que nous avons une longueur d’avance. Nous allons sortir avec un gros livre imprégné de culture mexicaine et de mythologie maya et nous amuser beaucoup. Comme un Mexicain « Gardiens de la Galaxie ».

Avec des personnages du Mexique au sud de LA, Madrigal pense également que le moment est venu pour « Primos ». Sa première incursion dans la bande dessinée était « The West Coast Avengers », une bande dessinée Marvel qui a duré à peu près de 1985 à 1994. C’était facile pour lui d’entrer dans le livre parce que c’était un nouveau livre, sans toute l’histoire intimidante derrière lui que d’autres avaient. Il présentait également Jim Rhodes dans le rôle d’Iron Man, un tirage au sort définitif pour Madrigal. Mais, encore une fois, il n’y avait pas beaucoup de personnages mexicains ou mexicains américains. Il pense que le fandom de l’autre côté de la frontière est tout aussi fervent et méritant que n’importe quel autre.

« À peine rentré de Mexico, je peux dire sans aucun doute que les Mexicains sont « à fond » dans tout ce qu’ils aiment, que ce soit la musique, les films ou les bandes dessinées. Les Latinos sont de gros consommateurs de médias dans les deux pays. Les Mexicains et les Mexicains américains sont de super fans et ils ont besoin de se voir davantage sur grand écran et dans les bandes dessinées.

Numéro 1 de « Primos », une nouvelle bande dessinée de l’écrivain Al Madrigal et de l’artiste Carlo Barberi.

(AWA Studios)

La création de contenu pour les fans s’étend également aux rassemblements de fans comme le Comic-Con de San Diego, à quelques minutes de la frontière mexicaine. La convention, qui vient de conclure un événement « édition spéciale » à échelle réduite au cours du week-end de Thanksgiving, travaille avec l’avocat général du Mexique pour attirer l’attention sur la scène artistique et la communauté là-bas, bien que ces efforts récents aient été freinés par COVID-19 et la frontière -difficultés de franchissement. Il n’y a pas de chiffres réels indiquant combien de personnes traversent la frontière spécifiquement pour assister au Comic-Con, mais avec les fans de la région étant « all in », il semblerait plausible que beaucoup le fassent. Alonso voit également une image plus grande.

« [Comic-Con] devrait être accueillant pour tous les fans. C’est un saut, un saut et un saut depuis le Mexique, donc c’est facile d’accès. Mais je pense que ce qui est vraiment important, plus que tout, c’est que les gens veuillent lire des histoires qui reflètent le monde dans lequel ils vivent et qu’ils réagissent aux histoires qui, selon eux, reflètent une perspective à laquelle ils peuvent s’identifier.

« Primos » sera disponible le 2 février 2022.