Créer un contrôleur crypto central

Source: Adobe / splitov27

Un organisme affilié à l’Assemblée nationale sud-coréenne a formulé un ensemble de recommandations pour réglementer davantage l’industrie de la cryptographie du pays, y compris la création d’un nouveau département géré par le gouvernement pour les questions liées à la cryptographie.

Selon Herald Kyungjae et Chosun, le Service d’enquête de l’Assemblée nationale (NARS), qui exerce des fonctions de recherche et de conseil politique pour les législateurs et les comités parlementaires, a conclu que le gouvernement et les régulateurs ont provoqué une confusion dans le secteur de la crypto-monnaie et a conseillé la création d’un nouvel organisme qui, en fait, assumerait l’entière responsabilité de la formulation de la politique de cryptage.

Les auteurs du rapport NARS ont déclaré que si le Commission des services financiers Le règlement financier (FSC) a adopté la position selon laquelle les actifs cryptographiques ne peuvent pas être considérés comme des devises ou des produits financiers, un autre régulateur financier, le Service de surveillance financière , a récemment fait référence à des jetons tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et XRP dans ses récents rapports sur l’état actuel de la fintech dans le pays. Pendant ce temps, la banque centrale De corée a précédemment parlé de classer les jetons comme une «forme de marchandise», ce qui a causé encore plus de confusion.

Les décisions de la Cour suprême sur les questions de crypto-monnaie ont également assombri le paysage, les juges déclarant dans certains cas que les jetons ont une valeur financière, voire des propriétés semblables à des pièces de monnaie.

Tout cela a conduit à ce que les auteurs ont qualifié de «vide réglementaire» dans l’espace cryptographique.

Le mois dernier, Cryptonews.com a rendu compte de la lutte pour le contrôle des crypto-monnaies à Séoul, une patate politique de plus en plus brûlante. Si la participation des SNRA rapproche les législateurs et les ministères, ou sème une division supplémentaire, seul le temps le dira.

En outre, le FSC, ont ajouté les auteurs du rapport, “réagit désormais passivement” en raison de sa position sur les crypto-monnaies, alors qu’il devrait “discuter activement du statut juridique des actifs cryptographiques, des ministères qui devraient être en charge et des mesures qu’ils pourraient protéger. . [a los inversores]”..”

Les auteurs du rapport ont également suggéré que «supprimer la spéculation imprudente» sur les marchés de la cryptographie devrait devenir une priorité pour Séoul.

Ils ont également recommandé que les bourses et les dépositaires de cryptographie soient obligés de détenir des fonds de réserve (ou de contribuer à un pool de fonds de base) pour se prémunir contre le piratage et d’autres incidents inattendus. Ces entreprises, ont-ils ajouté, devraient être tenues de conserver les jetons clients dans des portefeuilles froids.

Et les auteurs des NARS ont conclu que «l’incertitude» régnerait probablement jusqu’à ce que les «divisions» entre les ministères soient résolues et que le marché se soit enfin présenté avec «des objectifs réglementaires et une protection clairement définis».

