Créer un matériau qui peut bouger et bloquer la chaleur

10/01/2021 à 19:18 CEST

Des ingénieurs de l’Université de Chicago ont créé une nouvelle technique pour développer des matériaux innovants qui fonctionnent comme des isolants thermiques et peuvent également conduire la chaleur dans différentes directions, dans les deux cas avec une grande efficacité et à micro-échelle. Ils pourraient contribuer à protéger les secteurs les plus sensibles aux températures élevées sur les ordinateurs portables ou mobiles, par exemple.

Les chaud il est présent dans toute action, puisque l’énergie générée par un mouvement se déploie naturellement. Cependant, l’un des grands défis de l’ingénierie consiste à déplacer la chaleur là où elle est nécessaire et à la retirer des espaces où elle n’est pas la bienvenue. Si c’était aussi simple, il n’y aurait aucun problème pour chauffer une maison ou refroidir un moteur surchauffé.

Cependant, pour le moment, le “Saint Graal” de l’ingénierie n’a pas été créé, bien que la nouvelle recherche puisse peut-être marquer une avancée importante à cet égard, comme le montrent les conclusions de l’étude, récemment publiées dans la revue Nature. De plus, des progrès ont été accomplis au niveau microscopique, à une époque où de nombreux appareils informatiques et électroniques ont tendance à devenir de plus en plus petits.

Le problème de la chaleur microscopique

Dans cette classe d’appareils, lorsque la chaleur ne peut pas s’échapper, nous pouvons avoir de sérieux problèmes : les batteries surchauffent et les appareils deviennent inefficaces, réduisant également leur durée de vie. Par conséquent, développer des matériaux qui peuvent mieux gérer la chaleur C’est l’un des besoins les plus importants de l’industrie électronique.

Maintenant, le nouveau matériau offre de l’espoir : il démontre une excellente réponse pour isoler certains secteurs de la chaleur et la diriger dans d’autres directions. La nouvelle technique utilise couches ultra-fines de feuilles cristallines, placées les unes sur les autres.

Lorsque chaque couche est légèrement tournée, les atomes qui composent le matériau s’alignent dans une direction spécifique. De ce fait, le matériel peut être « repensé » en fonction de chaque objectif : certains secteurs sont optimisés pour bloquer la chaleur, tandis que d’autres fonctionnent comme des « panneaux coulissants » pour apporter de la chaleur à d’autres endroits.

L’organisation atomique est différente dans chaque zone : dans certaines couches, le matériau présentera des caractéristiques uniques, qui seront complètement différentes dans d’autres. Grâce à cette condition, le nouveau matériau peut protéger certains secteurs de la chaleur et en utiliser d’autres pour la conduire et la libérer.

Sujet connexe : Ils parviennent à gérer la chaleur et le son avec des aimants.

Isolateur et conducteur en même temps

Selon un communiqué de presse, il n’y a aucun matériau dans la nature qui réussisse à combiner d’excellents résultats en termes de isolation thermique et conductivité thermique, l’obtenant en même temps et dans des directions différentes. Ainsi, la nouvelle technique pourrait ouvrir une voie sans précédent, notamment en ce qui concerne les dispositifs microscopiques capables de gérer intelligemment la chaleur.

En d’autres termes, un appareil équipé de ces matériaux pourrait être capable de réduire la chaleur dans le secteur de la batterie, l’empêchant de surchauffer, mais en même temps il serait capable de l’amener vers d’autres secteurs qui ne sont pas dangereux pour son fonctionnement.

Les spécialistes ont souligné que les tests effectués avec le nouveau matériau marquent un efficacité d’isolation thermique proche de celle de l’air, considéré comme l’un des meilleurs isolants connus. Dans le même temps, le matériau a montré une grande efficacité dans le transport de la chaleur dans différentes directions.

Référence

Conducteurs thermiques van der Waals extrêmement anisotropes. Kim et al. Nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03867-8

photo: un nouveau matériau parvient à conduire intelligemment la chaleur dans les appareils microscopiques : il a la même efficacité qu’un isolant thermique dans certains secteurs qu’un conducteur de chaleur dans d’autres, la transportant vers des zones où il ne peut pas poser de problèmes. Crédit : Max Berger sur Unsplash.