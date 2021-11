Créer un nouveau système qui permet aux robots de manipuler facilement des milliers d’objets | La technologie

Les scientifiques du MIT ont fait un pas en avant en matière de manipulation d’objets par des robots, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Ces dernières années, nous avons vu de nombreuses avancées dans les pinces robotiques qui permettent aux robots de manipuler des objets aussi délicats qu’une méduse, un œuf ou même une tasse en verre fragile.

C’est un sujet en attente en robotique qui aurait pu faire un pas en avant avec la dernière avancée des scientifiques du MIT créant une sorte de bras robotique. capable de manipuler des milliers d’objets comme s’il s’agissait d’un être humain.

Ainsi, dans le but d’amener les machines à reproduire certaines capacités humaines telles que la manipulation de toutes sortes d’objets, une équipe de scientifiques du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) au MIT a pu développer un système d’intelligence artificielle qui pourrait donner aux robots cette dextérité très humaine.

Cette main robotique est capable d’apprendre à réorienter des objets, être capable de manipuler plus de 2000 éléments géométriquement différents dans différents cas. De cette façon, la main robotique serait en mesure de choisir le bon objet parmi quelques-uns et de le placer rapidement en fonction de sa forme à un endroit spécifique.

Plus précisément, ils ont utilisé une main anthropomorphe simulée avec 24 degrés de liberté et ont déclaré qu’il est facile de la transférer à un système robotique réel à l’avenir.

Pour cela, ce système utilise un algorithme d’apprentissage par renforcement basé sur l’apprentissage en profondeur et ce qu’on appelle la « méthode de formation enseignant-élève ».

Comme nous l’avons dit, le robot est capable de réorienter un grand nombre d’objets qu’il n’a jamais vu auparavant et sans connaissance préalable de leur forme.

De cette façon, vous pouvez manipuler de petits objets tels que des pommes, des boules ou des billes avec un taux de réussite de près de 100%, et lorsqu’il s’agit d’objets plus complexes comme une cuillère, des ciseaux ou un tournevis, son taux de réussite est plus faible, approchant les 30%.

De trasladarse esta tecnología, por ejemplo, a un almacén, podría ser capaz de gestionar mucho mejor los distintos elementos que se fabriquen siempre y cuando cuenten con forma sencilla dado que para elementos mucho más complejos es probable que la ayuda de un operador humano siga siendo essentiel.