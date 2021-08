Créer un test sanguin basé sur l’IA capable de détecter le cancer du poumon avec une grande précision | La technologie

in

Cette nouvelle technologie de test sanguin basée sur l’apprentissage automatique peut détecter le cancer du poumon prématurément afin qu’il puisse être traité tôt.

Chercheurs de la société de biotechnologie Diagnostic Delfi basée à Baltimore ont pu développer une technologie de test sanguin basée sur l’apprentissage automatique qui est capable de détecter en grande partie les premiers stades du cancer du poumon.

L’étude, qui a été collectée par la revue Nature Communications, l’équipe décrit comment ce nouvel outil de diagnostic est capable d’analyser les profils de fragmentation de l’ADN acellulaire (cfDNA) dans tout le génome, une série de fragments d’acides nucléiques présents dans la circulation sanguine capables de indiquant la présence de cellules tumorales.

Comme on dit, leur outil est capable de détecter 90 % des cas de cancer après un test où ils ont mis leur technologie en pratique sur 800 personnes qui ont été examinées.

Cette technologie est idéale pour détecter avec précision et prématurément de nombreux cas de cancer du poumon. “Ces résultats suggèrent que la technologie de dépistage du cancer du poumon pourrait aider à réduire les décès par cancer du poumon en offrant un test pratique à haut débit aux personnes éligibles”, a-t-il déclaré. Pierre Bach, directeur marketing de Delfi.

Ils prévoient qu’ils ont déjà commencé le recrutement d’une étude cas-témoins prospective de 1 700 patients afin de générer les preuves cliniques qui soutiendraient un test de dépistage commercial hypothétique.

Comparé aux procédures actuelles, le test sanguin est beaucoup plus facile à administrer et à traiter, permettant aux chercheurs d’examiner les personnes dans des périodes plus courtes.