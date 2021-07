Créer une chaussée en béton capable de recharger les voitures électriques sans fil | La technologie

in

Une nouvelle autoroute permettrait de charger les véhicules pendant qu’ils sont en mouvement, un moyen de se déplacer sans avoir à s’arrêter pour charger le véhicule.

Les voitures électriques sont l’avenir, mais elles ont un point négatif : leur batterie et la nécessité de la recharger dans différentes positions, souvent à peine situées sur nos routes.

Mais tout pourrait changer, car les ingénieurs créent une chaussée en béton capable de recharger des voitures électriques sans fil, et pendant la conduite, ce qui élimine l’ennui de devoir sortir du véhicule et d’attendre qu’il se charge complètement à un point activé.

Et c’est que le département des transports de l’Indiana (INDOT), l’Université Purdue et la startup allemande Magment GmbH ont créé un système capable de recharger les véhicules électriques, sans fil, et pendant qu’ils sont en mouvement.

Le projet utilisera béton magnétisable qui permettra la recharge dynamique sans fil des véhicules électriques pendant la conduite. Magment est un matériau de béton innovant créé à partir de ciment recyclé et de particules magnétiques qui améliore le transfert d’énergie.

Il s’agit d’un projet en tests, spécifiquement divisé en trois phases. Les deux premières phases comprennent diverses formes d’essai et d’analyse de la chaussée et de recherche d’optimisation. La troisième phase, la plus importante, est de construire un site d’essai où la capacité de ce béton intelligent à charger des camions lourds sera testée.

Une fois ces trois tests terminés, l’intéressant arrive, car l’équipe de recherche couvrira un segment d’une autoroute interétatique de l’Indiana avec sa nouvelle technologie, mais quand et la zone est encore inconnue.

« Ce projet est une véritable étape vers l’avenir de la recharge dynamique sans fil », dit-il. Mauricio Esguerra, PDG de Magment. « Le projet établira la norme en matière d’électrification des transports abordable, durable et efficace.

Il y a beaucoup de doutes sur le projet, car on ne sait pas quelles techniques il utilisera pour générer suffisamment d’énergie pour recharger tous ces véhicules électriques en mouvement.

En fait, ce n’est pas la première fois que l’on parle de trottoirs ou de routes capables de remplir cette fonction, et c’est que des scientifiques de l’Université Cornell travaillent déjà sur une route spéciale capable de recharger la batterie des voitures électriques pendant qu’elles circulent sur leur surface.