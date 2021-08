Créer une finance saine pour le monde grâce au Bitcoin ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMTAyNDkwOTA2OTk0MDgz/group-19.png

Mauricio Di Bortolomeo, le fondateur vénézuélien de Ledn, pense que Bitcoin peut être la base d’un accès mondial au financement.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

La majorité de la planète n’a pas accès aux services financiers de base. Nos systèmes actuels sont autorisés, protégés, obsolètes et corrompus. La finance a été le facteur limitant numéro un pour la majorité de la population mondiale. Les gens sont incapables d’épargner, d’investir et de croître. Cela les oblige à perdre du temps et de l’énergie pour conserver la valeur et rester à zéro. Il y a énormément de place pour l’amélioration de la finance dans le monde.

Mauricio Di Bartolomeo pense que Bitcoin peut résoudre ce problème. Il a grandi au Venezuela, un pays secoué par l’hyperinflation qui était autrefois le sommet de la société latino-américaine. Aujourd’hui, le Venezuela est devenu l’un des pays les plus pauvres du monde. Di Bartolomeo a découvert Bitcoin en raison de l’exploitation minière réussie de son frère et de son étonnement quant à ce que cet actif représentait pour l’accès à des finances de base et à une monnaie saine. Il s’est rapidement rendu compte que Bitcoin avait besoin de services financiers et qu’il y avait une opportunité pour Bitcoin de servir de meilleure garantie au monde.

Di Bartolomeo a cofondé Ledn.io avec le rêve de donner au monde des services financiers de classe mondiale. Le site est axé sur Bitcoin et propose plusieurs langues et les meilleurs tarifs. Di Bartolomeo pense que son orientation internationale donne à Ledn un avantage car il se concentre sur une cohorte de personnes plus décentralisée.

Lien source