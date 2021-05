Créez de vrais hologrammes qui se déplacent dans les airs

10/05/2021 à 11:14 CEST

Des chercheurs de l’Université Brigham Young (BYU) ont développé de véritables hologrammes, présents dans le monde physique, qui effectuent de multiples actions et glissent dans les airs. Par exemple, ils parviennent à réaliser un concours entre des personnages de séries de science-fiction avec de vrais rayons lumineux sous forme d’épées.

Contrairement aux effets visuels des productions cinématographiques, les objets créés existent en réalité dans le monde physique et sont développés à partir de soi-disant «écrans de piège optique». Ils travaillent en piégeant une seule particule dans l’air avec un faisceau laser, puis en déplaçant cette particule pour créer un dessin.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques soulignent que tout ce qui peut être observé dans les scènes holographiques créées est réel: il n’y a aucun élément ou détail généré par l’ordinateur.

Dans les films, les objets visibles, comme les sabres laser utilisés dans les batailles entre les personnages, n’ont jamais existé sur un plan physique. Au contraire, dans les nouveaux hologrammes, chaque objet observé existe réellement dans l’espace physique.

Attraper la lumière

L’holographie est une avancée technologique basée sur la photographie, qui consiste à développer des images tridimensionnelles basées sur l’utilisation de la lumière. Pour produire ces images à fort impact, les spécialistes utilisent un faisceau laser qui grave les films photosensibles à l’échelle microscopique.

Dans la nouvelle étude, publiée dans la revue Scientific Reports, les chercheurs ont utilisé une variété de cette technique: les soi-disant «écrans de piège optique». Ils fonctionnent en captant une particule de lumière dans l’air à l’aide d’un faisceau laser.

Plus tard, la particule piégée peut se déplacer, laissant dans son sillage un chemin de lumière laser en suspension dans l’air. Avec lui, les experts créer les dessins holographiques réels en “dessinant” à la lumière.

Cette méthodologie a été définie par les scientifiques américains comme une sorte d ‘«impression 3D sur la lumière». Auparavant, la même équipe de chercheurs avait réussi à dessiner des objets flottants sans écran dans l’espace. Désormais, la technologie a été optimisée pour pouvoir produire des animations dans les airs: de cette manière, les objets peuvent interagir et effectuer des actions.

Une nouvelle expérience immersive

Selon les spécialistes, les nouveaux développements de cette technique rendront possible dans un proche avenir une expérience immersive enrichie, à travers laquelle les gens auront la possibilité d’interagir avec des objets holographiques qui partagent leur espace physique proche.

Pour Dan Smalley, chef de l’équipe de recherche, «les nouvelles technologies peuvent permettre de créer des contenus animés à fort impact, qui bougent ou effectuent différentes actions aux côtés des objets physiques qui sont utilisés chaque jour. Ce sont des images physiques, pas un mirage«, Fit-il remarquer.

En outre, il a souligné que si les approches de visualisation 3D nécessitent dans la plupart des cas l’observation d’un écran avec une limite physique spécifique, la nouvelle technique permet de créer des images flottant dans l’espace sans ce genre de limitation.

En ce sens, les experts estiment qu’avec cette méthodologie la notion d’écran ou de panneau dont nous disposons actuellement pourrait être modifiée d’une certaine manière. En termes potentiels, la nouvelle technologie permettra créer des écrans beaucoup plus profonds et plus longs: “Théoriquement de taille infinie”, selon les scientifiques.

Vidéo: Julie Walker / Université Brigham Young (BYU).

Photo:

Un petit vaisseau spatial Enterprise tire sur un petit croiseur Klingon avec des images animées réelles et aériennes inspirées des sagas “Star Wars” et “Star Trek”. Crédit: Université Brigham Young (BYU).