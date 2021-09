Créez des pépinières imprimées en 3D stellaires qui tiennent dans la paume de votre main

09/04/2021 à 10:00 CEST

Des scientifiques de l’Université de Californie à Santa Cruz ont développé de petites pépinières stellaires imprimées en 3D. Les modèles permettront aux chercheurs de disposer de « pépinières » stellaires tridimensionnelles facilement maniables, grâce aux techniques d’impression 3D. Ils permettront de révéler des caractéristiques généralement cachées dans les représentations et animations traditionnelles des zones de formation d’étoiles.

Les pépinières stellaires ou pépinières stellaires Ce sont des nuages ​​moléculaires qui sont en train de former de nouvelles étoiles. Un nuage moléculaire est une région de l’espace avec une densité suffisante et la présence d’atomes d’hydrogène pouvant former des molécules, généralement de l’hydrogène diatomique. Ces nuages ​​moléculaires peuvent être énormes, avec des tailles de 1 000 à 100 000 fois la masse du Soleil, ou plus petites, avec des dimensions quelques centaines de fois la masse du Soleil.

Le rôle des nuages ​​moléculaires

Selon les connaissances actuelles, la formation d’étoiles se produit exclusivement à l’intérieur de ces nuages ​​moléculaires, sur cette base, ils sont appelés pépinières stellaires. Cependant, tous les nuages ​​​​moléculaires ne sont pas des pépinières ou des pépinières stellaires. Pour qu’un nuage moléculaire soit considéré comme une pépinière d’étoiles, il doit avoir des zones de densité plus élevée ou des noyaux moléculaires, qui fournissent la matière première pour produire des étoiles.

De plus, le nuage moléculaire doit être “activé” par l’agitation de forces telles que grandes étoiles contiguës ou supernovae, qui libèrent d’énormes quantités d’énergie en raison de l’explosion des étoiles. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, les processus qui conduisent à la formation d’étoiles commencent dans les pépinières stellaires.

Une nouvelle façon d’étudier le phénomène

Selon un communiqué de presse, le nouveau Modèles imprimés en 3D de pépinières stellaires Ce sont des sphères polies d’une taille d’environ 8 centimètres de diamètre, dans lesquelles le matériau de formation d’étoiles apparaît sous forme de groupes et de filaments tourbillonnants. L’étude sur laquelle cette innovation est basée a été récemment publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

En plus des sphères complètes, représentant différentes simulations des pépinières stellaires, les chercheurs ont également imprimé en 3D demi-sphères: ils révèlent les données du plan médian des pépinières d’étoiles. Les modèles ont des zones plus claires dans lesquelles les régions de densité plus élevée sont représentées, tandis que les blocs plus sombres reproduisent les zones de faible densité et les espaces vides.

Le but est d’avoir un objet interactif pour aider les scientifiques à visualiser ces structures où se forment les étoiles, pour acquérir une compréhension approfondie des processus physiques impliqués dans les pépinières stellaires. Selon les créateurs du nouveau modèle, les résultats sont visuellement époustouflants et scientifiquement éclairants.

Les pépinières stellaires en détail

En principe, les modèles permettent de bien remarquer les structures complexes présentes dans les pépinières stellaires, qui sont incroyablement difficiles à apprécier avec les techniques habituelles pour visualiser ces simulations. En étant facilement tournés, les objets permettent d’observer le phénomène sous différents angles et enrichissent le regard des chercheurs.

Les simulation sur lesquels les modèles 3D sont basés ont été conçus pour étudier les effets de trois processus physiques fondamentaux qui se produisent dans les nuages ​​moléculaires des pépinières stellaires : la turbulence, l’effet de la gravité et l’influence des champs magnétiques. Lorsque différentes variables sont modifiées, les simulations montrent comment les conditions changent dans les pépinières stellaires en fonction de différents processus physiques.

