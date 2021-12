Créez des souvenirs personnalisés avec le papier Polk appartenant à Black

À une époque où les médias numériques sont la référence en matière de communication, l’art et l’élégance des produits en papier et de la papeterie peuvent être perdus. Mais une femme perce le paysage des e-mails et des annonces sur les réseaux sociaux pour proposer des produits en papier haut de gamme pour chaque occasion.

Schuyler Polk a fondé Polk Paper pour offrir des solutions de papeterie et de conception de luxe, en mettant l’accent sur la papeterie personnalisée, la papeterie événementielle, les invitations, etc. Amoureuse du papier depuis son enfance, Polk dit qu’elle a obtenu son premier emploi dans le studio de papier personnalisé Paperie basé à Miami alors qu’elle n’avait que 14 ans. L’expérience formatrice a contribué à solidifier son amour pour le papier qui avait commencé des années plus tôt.

« J’ai essentiellement vécu dans [the stationery store Papyrus] quand j’étais enfant », raconte Polks au Grio. « Des années plus tard, je me suis retrouvé dans le magasin Paper Source sur la Cinquième Avenue, parcourant leur collection de papiers faits à la main. Quelque chose dans mes souvenirs d’enfance de papier et d’artisanat, de motifs et de couleurs vient de cliquer.

(Crédit : Schuyler Polk/LinkedIn)

Polk Paper a été fondée en 2017 à partir de cet amour de l’artisanat et de quelques feuilles de papier japonais que Polk a achetées pour se fabriquer un ensemble de papeterie personnalisé. Elle a finalement offert des articles en papier à ses amis et à sa famille, ce qui l’a amenée à créer l’entreprise.

« Qu’il s’agisse d’une superbe invitation de mariage ou d’une note de votre grand-mère dans sa cursive parfaite et bouclée, il y a quelque chose à propos d’obtenir une belle enveloppe par la poste qui ne peut pas être reproduite dans un e-mail ou un appel téléphonique », a-t-elle expliqué.

Et les clients sont d’accord avec ses sentiments.

Ceux qui apprécient l’art et les souvenirs achètent avec impatience les cartes de correspondance de Polk Paper avec des enveloppes assorties et des options de papier personnalisées. Récemment, Polk a conçu et créé des cartes mettant en valeur des personnages notables qui ont résonné avec Eboni K. Williams quand elle a organisé une fonction sur le thème de Harlem Renaissance pour ses co-stars de Real Housewives of New York.

Polk Paper propose des articles de papeterie prêts à l’achat à des prix commençant autour de 35 $ (mais certains ensembles, comme Piano Forte, sont en vente pour aussi peu que 31,50 $). Des articles de papeterie personnalisés, des invitations à des mariages et à des événements sont disponibles et leur prix est basé sur les besoins des clients et une consultation.

La page Instagram de l’entreprise présente l’inspiration et le travail personnalisé créés pour les clients exigeants de Polk. Polk dit que le papier peut relier les gens les uns aux autres, et le passé au présent.

« La beauté du papier, en particulier de la papeterie, est de nous donner un moment pour faire une pause et nous connecter. Ma famille conserve des cartes et des lettres et j’aime croire que le travail que je fais fait également partie des archives familiales de mes clients.

