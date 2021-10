Créez les meilleures histoires Instagram avec Unfold, l’application de filtres et de modèles

Nouvelles connexes

Unfold est un éditeur qui rendra vos photos parfaites sur n’importe quel réseau social, comme il l’a fait. plus de 400 modèles disponibles avec lequel vous pouvez tirer le meilleur parti de l’application.

Et, malgré le fait qu’Instagram ou Facebook aient des éditeurs intégrés, il y a des moments où un éditeur spécialisé peut mieux vous servir que le natif, et de plus s’il connaît parfaitement les différents formats qui sont appliqués dans les réseaux sociaux, comment est le cas.

Dépliez différents modèles L’Android gratuit

L’écran principal de l’application est celui des modèles, où vous pouvez choisir parmi plusieurs types, à la fois animé et statique, afin que vous puissiez y insérer vos photographies et donner une touche différentielle à vos histoires ou publications.

En en sélectionnant un, cela vous amènera à un éditeur à partir duquel vous pourrez ajouter votre propre photo au modèle et prévisualiser à quoi elle ressemblera lorsque vous la téléchargerez, afin que vous puissiez lui donner le feu vert ou apporter des modifications avant de terminer l’édition.

Dépliez la mise en route de l’éditeur Android gratuit

Vous pouvez en utiliser certains gratuitement, tandis que pour d’autres, vous devez abonnez-vous à l’un des plans du service. Même si vous ne payez pas, vous pouvez profiter d’un bon nombre d’entre eux.

Un éditeur très complet avec de nombreuses options

Déplier en créant une histoire L’Android gratuit

En entrant dans l’éditeur, il vous donnera d’abord le choix si vous souhaitez utiliser le format de publication ou celui des histoires afin que votre création correspond parfaitement au rapport hauteur/largeur le type de contenu que vous souhaitez télécharger.

Après cela, vous n’avez plus qu’à sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser et ajustez-le comme vous le souhaitez sur ledit modèle. Lorsque vous le faites, vous pouvez également écrire du texte, insérer des autocollants, choisir une couleur d’arrière-plan différente ou même dupliquer l’image finie.

Achèvement de l’histoire dans Unfold The Free Android

D’autre part, vous avez même la possibilité de prendre des photos avec l’appareil photo de l’application, ce qui vous permettra d’utiliser différents filtres pour donner à vos images un style très différent. Vous pouvez même appliquer des filtres de mouvement aux images fixes.

Effet de mouvement sur une image The Free Android

Planificateur pour savoir à quoi ressemblera votre flux

Avec son planificateur de flux, vous pouvez avoir un aperçu de l’apparence des photos lorsque vous les téléchargez sur les différents réseaux sociaux. Pour cela, vous devrez les connecter à l’application, Et dans le cas d’Instagram, il collectera les photos que vous avez téléchargées pour vous les montrer dans l’ordre.

Déplier les options L’Android gratuit

Une fois cela fait, en cliquant sur Ajouter à la grille, vous verrez un aperçu de la façon dont une image sera dans votre flux, pour voir si cela correspond esthétiquement au reste des images que vous avez téléchargées

En plus de cela, il dispose d’un utilitaire qui vous permettra de créer un site web pour le mettre dans la biographie de vos réseaux sociaux et un lien vers le reste de ceux-ci depuis le même endroit.

Histoire avec modèle de Unfold The Free Android

Comment télécharger Unfold sur votre Android

Unfold est une application que vous pouvez trouver gratuitement sur Google Play, bien qu’elle dispose également d’un élément de paiement qui vous permettra de déverrouiller différents modèles et contenus, ainsi que de créer votre propre site Web de liens.

ça peut t’intéresser

Suivez les sujets qui vous intéressent