Créez un meilleur Wi-Fi avec plus de sécurité avec les offres éclair du routeur Gryphon

Gryphon fabrique des routeurs Wi-Fi maillés axés sur la sécurité avec des contrôles parentaux avancés, une sécurité réseau intégrée et un accès VPN à votre réseau domestique. Le routeur Tower de Gryphon est un système WI-Fi tri-bande avec une couverture suffisante pour les petites et moyennes maisons avec une seule unité et une grande maison avec deux. Gryphon Tower ne coûte que 170 $ pour 12 heures sur Amazon ou 297 $ pour deux. Vous pouvez également opter pour le plus petit routeur Gryphon Guardian à partir de 68 $ pour un avec une couverture allant jusqu’à 1 800 pieds carrés.

Les routeurs Gryphon sont rapides à configurer avec l’application Gryphon avec un menu simple et facile à configurer. Avec un abonnement à Gryphon Premium, vous bénéficiez de la sécurité réseau ESET et d’un accès à Gryphon HomeBound qui vous permet de vous connecter à votre réseau domestique lorsque vous êtes loin de chez vous avec un téléchargement d’application. Les contrôles parentaux sont mis en place en créant des profils pour chaque membre de la maison afin que les restrictions puissent être adaptées spécifiquement à chaque personne. Comme nous l’avons vu dans notre examen du WI-Fi 6 Gryphon AX, ces fonctionnalités sont faciles et simples à configurer.

La plus grande tour Gryphon est un routeur Wi-Fi 5 tri-bande avec des vitesses AC3000 avec une seule bande de 2,4 GHz et deux bandes de 5 GHz. Cette bande supplémentaire peut aider à répartir la charge Wi-Fi afin que plusieurs appareils puissent accéder au réseau sans perte de vitesse. Ceci est également facilité par l’inclusion du support 4×4 MU-MIMO.

Gryphon Guardian est livré avec une connexion AC1200 bi-bande avec une bande de 2,4 GHz et 5 GHz. Ce routeur est idéal pour une petite maison ou un appartement et couvre jusqu’à 1 800 pieds carrés. Ces vitesses sont en ligne avec les autres meilleurs routeurs Wi-Fi maillés comme Google Wifi. Si vous avez besoin de plus de couverture, il peut être combiné avec deux autres nœuds Gryphon Gaurdian ou même la tour Gryphon.

