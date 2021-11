Créez un pays des merveilles d’hiver avec les cadeaux de Martha Stewart à moins de 100 $

Nous avons interviewé Martha Stewart parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de la propre gamme de produits de Martha. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

En tant que chef professionnel, décorateur et femme au foyer, Martha Stewart a une abondance de bonnes idées de cadeaux.

Et alors que les célébrations commencent à revenir en toute sécurité, l’auteur à succès veut aider les lecteurs à en faire une saison des vacances encore plus spéciale.

« Avec de plus en plus de familles qui organisent de plus grands rassemblements cette année, décorer sa maison et créer de délicieux menus nécessite beaucoup de planification et de magasinage avancés – bien avant les vacances (rappelez-vous les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries) », a expliqué Martha. « Martha.com propose de nombreux produits merveilleux pour vous aider à planifier, créer et divertir. »

Entre son emploi du temps chargé, Martha a mis en lumière certains de ses cadeaux préférés. Des ornements et des vêtements aux appareils de cuisine et aux arbres indispensables, il y aura certainement quelque chose pour la personne la plus délicate de votre liste de cadeaux ci-dessous.