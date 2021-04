Créez un robot avec une IA consciente de l’environnement

18/04/2021 à 12:01 CEST

Des chercheurs de l’Institut royal de technologie (KTH) de Stockholm ont développé le premier robot conscient de l’environnement dans lequel il travaille.

Il est destiné à une application dans l’industrie, car il permet d’identifier individuellement chaque travailleur de l’atelier dans lequel il est installé, de reconnaître ses habitudes et de prévoir ses mouvements.

L’identification comprend un modèle squelettique du corps humain, un résumé de la masse corporelle des personnes qui permet au robot de distinguer un travailleur d’un autre.

Cela signifie que le robot réalise où il se trouve tout en interagissant avec des travailleurs humains et qu’il peut coordonner ses mouvements avec chacune des personnes qui l’entourent.

Ce développement technologique représente une avancée importante, car les robots qui opèrent actuellement dans l’industrie peuvent calculer la distance qui les sépare des autres êtres humains, mais guère plus.

Lorsqu’un humain s’approche d’un robot dans n’importe quel atelier, le réflexe mécanique admis est de ralentir le mouvement qu’il effectue et, si une personne s’approche trop près, d’arrêter son action. Lorsque l’humain s’éloigne, le robot reprend son activité.

Selon l’auteur principal de ce développement, Hongyi Liu, dans un communiqué, ce comportement régulé traduit une faible connaissance du contexte par le robot: il diminue la productivité et limite la collaboration avec l’homme.

Plus loin

Plus loinLe nouveau robot prend conscience de l’environnement de l’atelier dans lequel il est installé et des circonstances qui se produisent à tout moment, dérivées du mouvement des personnes qui l’entourent.

Des expériences avec le système ont montré qu’en incorporant le contexte, un robot peut fonctionner de manière plus sûre et plus efficace sans ralentir la production.

Lors d’un test réalisé avec le système, la main d’une personne a bloqué de manière inattendue le chemin d’un bras robotique. Mais au lieu de s’arrêter, le robot s’est ajusté: il a prédit la trajectoire future de la main et le bras s’est déplacé autour d’elle.

“C’est la sécurité non seulement d’un point de vue technique pour éviter les collisions, mais aussi la capacité à reconnaître le contexte de la chaîne de montage”, explique Liu. «Fournit une couche de sécurité supplémentaire», ajoute-t-il.

Travail de l’IA

Travail de l’IAL’exploit est réalisé grâce à un système homme-robot sans collision basé sur l’intelligence artificielle (IA), qui lui permet d’économiser de la puissance de calcul pour le traitement de l’information, par rapport à d’autres systèmes d’apprentissage automatique traditionnels.

Le système peut planifier des itinéraires robotiques qui évitent les collisions avec des opérateurs humains grâce à un module de détection de collision réalisé avec des algorithmes qui calibrent le capteur.

Le système de collaboration homme-robot utilise spécifiquement l’apprentissage par transfert, un type d’apprentissage automatique qui permet d’appliquer ce qui a été appris dans un certain contexte, dans de nouveaux contextes (dans ce cas avec différents humains se déplaçant autour du robot).

Liu compare le système de robot contextuel à une voiture autonome: il reconnaît non seulement quand une lumière rouge frappe, mais il ralentit également progressivement.

Vous avez peut-être également appris la durée d’un feu rouge et vous vous préparez à déménager avant de pouvoir continuer votre voyage. Il existe même d’autres robots empathiques avec les autres robots. Le nouveau robot fonctionne de la même manière.

Percée pour l’industrie

Liu dit que la nouvelle technologie développée à KTH est en avance sur les exigences actuelles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour la sécurité des robots collaboratifs.

Pour cette raison, la mise en œuvre de cette technologie nécessitera une action revendicative auprès des autorités compétentes pour mettre à jour les protocoles correspondants.

Référence

RéférenceCollaboration homme-robot sans collision basée sur la connaissance du contexte. Hongyi Liu, LihuiWang. Robotique et fabrication intégrée par ordinateur, volume 67, février 2021, 101997. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcim.2020.101997

Photo du haut: Hongyi Liu, chercheur au KTH, teste un bras de robot en plaçant sa main sur son chemin. (Image: Hongyi Liu)