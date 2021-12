Crème fouettée Cardi B infusée de vodka Prochainement

Cardi B donne une touche alcoolisée à une garniture de dessert classique. Le musicien multi-platine s’est associé à Starco Brands pour lancer Whipshots, une crème fouettée infusée à la vodka qui « combine le luxe et l’indulgence avec une saveur inégalée pour créer une crème fouettée arrosée qui ne ressemble à aucun autre spiritueux sur le marché ». Les Whipshots, qui devraient arriver dans les rayons des magasins dans les semaines à venir, seront disponibles en trois saveurs – vanille, caramel et moka.

La garniture fouettée non laitière, considérée comme « différente de tout ce qui existe sur le marché », affiche une teneur en alcool de 10 % en volume et ne nécessite pas de réfrigération. Selon Cardi, Whipshots « est exagéré, sexy et unique, un peu comme moi ». Le chanteur a ajouté que la nouvelle gâterie va « être une fête dans toutes les boîtes. Peu importe où vous êtes, vous pouvez faire la fête comme Cardi, et je suis tellement excité de pouvoir enfin partager cette pièce unique en son genre produit avec vous tous. »

« Chez Starco Brands, nous sommes fiers de ne commercialiser que des produits et des technologies qui changent réellement les comportements, a ajouté Ross Sklar, PDG de Starco Brands. « Whipshots est l’un des produits les plus innovants à avoir jamais atteint la verticale des spiritueux. Cela combine des saveurs délicieuses, une direction créative de pointe et une stratégie de célébrités et d’influenceurs de classe mondiale. Nous sommes honorés et ravis de bouleverser le monde des esprits et nous avons hâte que tout le monde vive cette fête en boîte. »

Bien que Whipshots ne soit pas prêt à sortir chez les détaillants à l’échelle nationale avant le début de 2021, certains fans chanceux auront la chance d’obtenir un accès anticipé. À partir du 1er décembre et jusqu’au vendredi 31 décembre, Starco Brands publiera 500 canettes par jour de Whipshots sur Whipshots.com via des « Whip Drops » occasionnels. Lorsque Whipshots sortira dans tout le pays, ils seront disponibles en trois tailles différentes – des bouteilles de 50 ml pour 5,99 $, des bouteilles de 200 ml pour 13,99 $ et des bouteilles de 375 ml pour 19,99 $.

Coups de fouet ne marque que la dernière entreprise non musicale pour Cardi, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait été nommée la toute première directrice créative en résidence de Playboy. Dans son nouveau rôle, Cardi assurera la direction artistique de la mode co-brandée, des produits de bien-être sexuel, du contenu éditorial numérique, etc. Elle sera également directrice créative fondatrice et membre fondateur de la prochaine plate-forme dirigée par les créateurs de Playboy, CENTERFOLD. Cardi a qualifié ses nouveaux rôles de « rêve devenu réalité », ajoutant que « d’aussi loin que je me souvienne, je me suis sentie connectée à Playboy. C’est vraiment la plate-forme originale pour la créativité non censurée et je suis inspiré par son incroyable héritage de combat pour les libertés personnelles. »