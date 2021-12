Crêpes festives au lait de poule et beurre fouetté à la cannelle et à la muscade : recette

Il est temps d’améliorer votre routine de crêpes des Fêtes. Comment l’ajout de lait de poule au mix sonne-t-il ? Si vous êtes comme nous, vous hochez la tête.

« J’adore servir des crêpes au lait de poule festives à Noël parce qu’elles sont faciles, et vous pouvez les préparer à l’avance et les réchauffer/les servir au besoin. Il suffit de les mettre dans un four réglé sur « chaud » ou vous pouvez même les micro-ondes pendant 20-30 secondes « , déclare Alea Chappell de Trendgredient.

Chappell garnit ces crêpes de beurre fouetté à la cannelle et à la muscade et de sirop d’érable « ivre » chaud mélangé à du bourbon.

« La meilleure partie de cette recette est que les crêpes sont cuites dans des formes festives ! » Elle ajoute.

QUELLE EST L’HISTOIRE AVEC EGGNOG? D’O IL VIENT, COMMENT IL EST SERVI

Crêpes festives au lait de poule par Alea Chappell, Tendance

Il est temps d’améliorer votre routine de crêpes des Fêtes. Comment l’ajout de lait de poule au mix sonne-t-il ? Si vous êtes comme nous, vous hochez la tête. (Alea Chappell, Trendgredient)

Donne 6 portions (24 petites crêpes)

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

TACOS PETIT DÉJEUNER AUX POMMES ET À LA CANNELLE : ESSAYEZ LA RECETTE

Ingrédients:

Pancakes au lait de poule

Alea Chappell de Trendgredient partage sa recette de crêpes au lait de poule avec Fox News. (Alea Chappell, Trendgredient)

1,5 tasse de farine tout usage1 c. levure chimique1/2 c. sel1/4 tasse de sucre granulé1 c. extrait de vanille1 gros œuf battu3 c. beurre salé fondu et refroidi1 1/4 tasse de lait de poule maison ou du commerce3/4 tasse de lait entier1/2 c. cannelle1/2 c. noix de muscade moulueSpray antiadhésifEmporte-pièces en métal de votre choix

DES BISCUITS EN FORME D’ARBRE DE NOL POUR UN DESSERT DE FÊTES FESTIF

Beurre Fouetté Cannelle-Muscade

Ces crêpes au lait de poule sont faites avec du beurre fouetté à la cannelle et à la muscade et du sirop d’érable infusé au bourbon. (Alea Chappell, Trendgredient)

1/2 tasse de beurre ramolli (1 bâton) 1/4 c. cannelle1/4 c. muscade moulue

‘BISCUITS AUX PÉPITES DE CHOCOLAT DU PÈRE NOL’ POUR LE DESSERT DE NOL

Sirop d’érable chaud ivre

Alea Chappell utilise des emporte-pièces pour créer des formes festives pour ses crêpes au lait de poule. (Alea Chappell, Trendgredient)

1 tasse de sirop d’érable1 c. Bourbon

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les directions:

Pour les crêpes

Dans un bol à mélanger moyen, fouetter les ingrédients secs ensemble : farine, levure chimique, sel, sucre, cannelle et muscade.Fouetter les ingrédients humides dans les ingrédients secs : œuf, beurre, lait de poule, lait. La pâte doit ressembler à une pâte à gâteau ou à muffin mais doit se verser relativement facilement. Verser la pâte à crêpes dans une grande tasse à mesurer liquide avec un bec verseur. Vaporiser généreusement l’intérieur de vos emporte-pièces avec un aérosol de cuisson antiadhésif. Déposez-les au fond d’une poêle. Chauffer la poêle à feu moyen-doux. Verser doucement la pâte à crêpes dans chaque emporte-pièce, en remplissant l’emporte-pièce à mi-chemin environ. Placer un couvercle sur le dessus de la poêle. Cuire pendant 3 à 4 minutes. Après 3 à 4 minutes, soulevez le couvercle et retournez les emporte-pièces/crêpes à l’aide de pinces. Fais attention de ne pas te brûler! Si l’emporte-pièce libère la crêpe pendant cette étape, ne vous inquiétez pas. Retirez simplement l’emporte-pièce et retournez la crêpe pour la cuire du côté opposé. Placez le couvercle sur la poêle pendant 1 à 2 minutes. À l’aide de pinces, retirez les crêpes entièrement cuites de la poêle. Laisser refroidir légèrement et, à l’aide du dos d’une petite cuillère et d’une pince, découper les crêpes cuites des emporte-pièces. Répéter les étapes avec le reste de la pâte à crêpes. Pour de meilleurs résultats, essuyez la poêle avec une serviette en papier sèche entre les lots. Essuyez les miettes de crêpes résiduelles des emporte-pièces et vaporisez-les généreusement avec un aérosol de cuisson entre les lots également.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR PLUS DE NOUVELLES SUR LE STYLE DE VIE FOX

Pour le beurre fouetté à la cannelle et à la muscade

Dans un petit bol, mélanger le beurre, la cannelle et la muscade. À l’aide d’un batteur à main équipé de 2 batteurs, fouetter le beurre jusqu’à ce qu’il devienne léger et mousseux – environ 1-2 minutes.

Alea Chappell dit que les crêpes au lait de poule doivent être moelleuses lorsqu’elles sont servies. (Alea Chappell, Trendgredient)

Pour le sirop d’érable ivre chaud

Dans une petite casserole, mélanger le sirop d’érable et le bourbon. Placer la casserole sur un brûleur à feu doux et chauffer graduellement le mélange jusqu’au moment de servir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

Remarque : Omettez le bourbon si des enfants sont présents. Je suggère toujours de chauffer le sirop d’érable sur la cuisinière – cela rend tout le plat plus festif et spécial.