Crespo dit au revoir à Sao Paulo « avec la tranquillité d’avoir donné le meilleur »

14/10/2021 à 21:21 CEST

.

L’entraîneur argentin Hernan Crespo a affirmé ce jeudi qu’il quittait Sao Paulo « avec la tranquillité d’avoir toujours donné le meilleur » après huit mois à la tête de l’équipe qui frôle la relégation au championnat brésilien.

« Une étape de beaucoup de travail est terminée, avec responsabilité, engagement et effort, nous essayons d’apporter notre idée et notre proposition de jeu », a déclaré l’attaquant historique de l’Albiceleste dans un message d’adieu publié sur les réseaux sociaux.

Sao Paulo a annoncé la veille le départ de Crespo après une série de mauvais résultats en Ligue et, quelques heures plus tard, le retour sur le banc de Rogério Ceni, qui a marqué l’histoire en tant que gardien de but du club tricolore de São Paulo.

« Je souhaite le meilleur à Rogério pour tout ce qui vient », a déclaré Crespo, qui quitte l’équipe de Morumbí après avoir remporté le Championnat Paulista 2021, l’un des tournois régionaux les plus importants du Brésil.

L’entraîneur argentin de 46 ans a remercié les joueurs « pour son grand effort, son dévouement et son engagement ». Il s’est également souvenu des dirigeants du club pour lui avoir donné « la possibilité de faire partie de Sao Paulo et de son histoire, et pour le grand engagement et l’affection » qu’ils lui ont témoignés depuis son arrivée.

Enfin, il a remercié le staff du club de l’avoir traité lui et son comité technique avec « beaucoup d’amour » et les 20 millions de fans tricolores pour « avoir applaudi dès le premier jour » et faire preuve d’un « grand soutien à tout moment ».

Crespo, qui a débuté sa carrière comme entraîneur dans les catégories inférieures du Calcio italien, termine ainsi sa première aventure sur les bancs brésiliens. Il est arrivé à Sao Paulo en février de cette année en provenance de la Défense et de la Justice argentines, avec lequel il a remporté la Coupe d’Amérique du Sud 2020 après avoir battu Lanús 0-3, également d’Argentine.

Il a commencé du bon pied avec l’obtention du titre du Championnat Paulista, mais est tombé en Copa Libertadores en quarts de finale contre le champion actuel, Palmeiras, et en Ligue brésilienne n’a jamais fini de s’éloigner du bas du classement.

Actuellement, Sao Paulo occupe la treizième position du championnat national, avec 30 points, seulement trois au-dessus de la baisse, avec un bilan discret de six victoires, douze nuls et sept défaites.