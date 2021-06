Cressida Bonas a vu l’avenir avec Harry jusqu’à ce qu'”il ruine ses chances” en embarrassant l’actrice | Royale | Nouvelles

Cressida était la dernière petite amie sérieuse de Harry avant qu’il ne s’installe avec Meghan Markle – ils viennent de célébrer leur troisième anniversaire de mariage et vivent heureux en Californie avec leur fils de deux ans Archie. Les Sussex attendent également avec impatience l’arrivée de leur fille, qui devrait naître à un moment donné de l’été. Mais, Harry n’a rencontré Meghan qu’en 2016; avant leur premier rendez-vous à l’aveugle, il y avait des spéculations selon lesquelles il se marierait avec Cressida.

Il lui a été présenté par sa cousine la princesse Eugénie en 2012, et des étincelles ont immédiatement jailli – ils sont sortis ensemble pendant deux ans.

Pourtant, il y a eu un moment au début de leur relation qui devait sonner le glas de leur romance.

En août 2012, un ami de Cressida a déclaré au Daily Mirror : « Harry a tout raté. »

Le royal avait été filmé en train de jouer au billard, où ne pas réussir à empocher une balle signifie que vous devez retirer un vêtement, avec des amis dans un hôtel de Las Vegas.

Des photographies de Harry nu avec une femme cachée derrière lui auraient “humilié” Cressida, car les images ont été diffusées dans le monde entier.

Cet incident est encore dans les mémoires dans le monde entier – et Harry lui-même a récemment dû aborder l’occasion sur le podcast de Dax Shepard, Armchair Expert.

M. Shepard a ouvert le podcast en déclarant: “Je suis vraiment ravi de vous rencontrer car, en toute transparence, je suis la personne la moins informée de la famille royale, du moins dans mon entourage.

“Tu es le seul que j’aie jamais connu et simplement parce que tu étais dans ces superbes photos de nu à Vegas. Et je me suis littéralement dit : ‘Ce gars est une fête !'”

Harry a répondu: “Je suis sûr que vous cherchez constamment d’autres personnes pour équilibrer votre propre comportement, n’est-ce pas?”

Dax a ensuite commencé à plaisanter sur le corps de Harry dans les images, le royal expliquant que c’était juste quelques semaines avant qu’il ne s’envole pour l’Afghanistan.

Cependant, l’incident ne s’est pas bien passé avec tout le monde, selon les rapports de l’époque.

Un ami de la petite-amie d’Harry a déclaré : « Cressida a vu un avenir avec Harry, mais il est ensuite allé l’embarrasser comme il l’a fait à Vegas.

«Il n’est clairement pas aussi sérieux à son sujet qu’il l’avait prétendu à Necker et c’est très embarrassant.

« Il a ruiné ses chances maintenant. Elle est humiliée.

Le couple était parti en voyage à Necker Island dans les Caraïbes avec un groupe plus important à peine deux semaines avant la sortie des images de Harry à Vegas.

Cependant, la biographe de Harry, Angela Levin, a affirmé que Cressida avait trouvé l’ensemble de l’incident « plutôt amusant ».

Bien que l’on ne sache toujours pas ce qui s’est passé à huis clos, le couple a clairement dépassé l’événement et a été photographié ensemble lors de plusieurs événements au cours des deux années suivantes.

Les photographies ont fait un énorme émoi derrière les murs du palais, et une source a affirmé : « Charles a dit à Harry : « Dans l’état actuel des choses, fils, c’est supportable et nous pouvons le gérer, mais est-ce qu’il y en a plus à sortir ?

Ils ont poursuivi: “Il n’a pas été trop en colère jusqu’à présent et a conseillé à Harry de garder la tête baissée et de laisser la situation se calmer.

“C’est plus son style de mettre son bras autour de l’épaule d’Harry et de lui dire un mot que de lui faire un clin d’œil.”

Le duc de Sussex a également abordé cette période de sa vie lors de sa nouvelle série Apple TV+, “The Me You Can’t See”.

Discutant de l’anxiété qu’il a ressentie entre 28 et 32 ​​ans, Harry a déclaré: “J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir.”

Harry est sorti avec Cressida par intermittence jusqu’à près de son 30e anniversaire – mais cela s’est terminé lorsque l’actrice a compris comment Kate, la duchesse de Cambridge, a dû partager son fils aîné, Prince George, avec le monde, selon une biographie.

Le commentateur royal Robert Lacey a affirmé dans son livre « Battle of Brothers » que Cressida était « complètement effrayée » par la tournée de Kate en Nouvelle-Zélande et en Australie avec George et le prince William, huit mois, cette année-là.

M. Lacey a également écrit: “Une actrice montante, Cressida n’a pas apprécié les remarques critiques qu’elle pouvait entendre des gens dans son dos lorsqu’elle marchait dans la rue à Londres – elle a estimé que la renommée de sa relation la mettait” dans une boîte ” . “

D’autres ont affirmé que Cressida se sentait tiraillée entre une carrière d’actrice réussie ou tout abandonner pour être avec Harry.

Le couple s’est séparé à l’amiable et elle a même été vue assister au mariage de Harry et Meghan en 2018.

L’année dernière, Cressida a également expliqué au Daily Telegraph comment elle avait l’impression d’avoir mûri ces dernières années.

Elle a déclaré: «Je pense que je suis devenue confiante et heureusement, j’ai appris à ne pas trop transpirer les petites choses.

“Et je pense juste que cela m’a définitivement donné un sens plus fort du but et un sens plus fort de ce que je veux ou ne veux pas.”