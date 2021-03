Cressida Bonas n’aimait pas le cirque qui accompagnait le prince Harry | Royal | Nouvelles

Mariage royal: Cressida Bonas arrive à la chapelle St George

Près d’un mois après leur interview explosive avec Oprah Winfrey, Meghan Markle et Harry restent bien sous les projecteurs. Alors que la famille royale continue de restaurer son image, le couple semble avoir évolué. Depuis, Harry a annoncé une série de nouveaux postes dans la Silicon Valley aux États-Unis.

Lui et Meghan ont déménagé dans le pays l’année dernière afin de poursuivre une vie privée, un point de friction dans ses relations passées.

Pendant deux ans entre 2012 et 2014, Harry est sorti avec l’actrice Cressida Bonas.

De nombreux commentateurs royaux pensaient que le couple allait se marier.

C’était une romance ratée, cependant, avec Cressida mettant fin à la relation après avoir été « effrayée » en regardant la tournée à l’étranger du prince William et de Kate Middleton en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cressida Bonas: l’ex-petite amie de Harry ne voulait pas du « cirque » avec lequel il était venu (Image: PA)

Oprah Winfrey: L’interview révélatrice a secoué la famille royale (Image: GETTY)

S’adressant au documentaire de 2018 de Channel 5, « Meghan et Harry: dans leurs propres mots », la journaliste royale Camilla Tominey a déclaré que l’actrice n’était pas prête à affronter le « cirque » de la royauté.

Parlant des relations de Harry avant Meghan, elle a déclaré: «Il a toujours eu une série de relations assez sérieuses avec des femmes assez sérieuses.

«Pendant la plus longue période, il a choisi Chelsy Davy, une fille très brillante du Zimbabwe.

«Je ne pense pas que cela a fonctionné simplement parce que même si elle l’aimait, elle n’aimait pas le statut de monarque et les bagages avec lesquels il était venu.

JUSTIN: Meghan et Harry décontenancés par des réactions négatives: « Rien de tel ne s’attendait à ça »

Camilla Tominey: Le journaliste royal a déclaré que Cressida aimait « être avec Harry, mais pas le cirque » (Image: Channel 5)

«Et puis Cressida Bonas, encore une fois une étincelle très brillante, une fille adorable.

« Elle aimait Harry et aimait être avec Harry, mais pas le cirque qui l’accompagne. »

L’année dernière, Cressida s’est entretenue avec le Daily Telegraph d’Australie et a admis qu’elle avait craint une fois d’être qualifiée de « it » girl pour la vie après leur séparation.

Elle a déclaré: « La peur d’échouer, la peur du rejet, la peur de ne pas bien faire les choses, la peur de ne pas être parfait… Je pense que cela m’a limité dans certaines situations de ma vie. »

Dernier Harry: le couple photographié aux Six Nations en 2014 (Image: GETTY)

Prince Harry: Lui et Cressida sont sortis ensemble pendant deux ans entre 2012 et 2014 (Image: GETTY)

La publication a déclaré qu’il « faisait allusion à ce qui aurait pu être » si elle s’était mariée dans le cabinet.

Dans la biographie de Katie Nicholl en 2017, « Harry: Life, Loss and Love », elle a révélé à quel point les actions de Kate et William avaient dissuadé Cressida de continuer avec Harry.

Mme Nicholl a écrit: « Cressida avait été » complètement effrayée « en regardant la couverture télévisée de William, Kate et George en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie ce printemps. »

Un ami a déclaré à l’auteur: «Elle (Cressida) était assise à la maison en train de regarder Kate lors de la tournée royale en Australie, et c’était un appel au réveil.

Romance royale: Harry et Meghan se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle à Londres en 2016 (Image: Express Newspapers)

«Il n’y avait aucun moyen qu’elle veuille ce genre d’attention et elle l’a dit à Harry.

L’ami a également révélé: «Harry ne voulait pas que les choses se terminent.

«Il était amoureux d’elle et il a essayé de la convaincre qu’ils pouvaient le faire fonctionner, mais Cressida était décidé.

«Harry a subi un coup dur quand elle a dit ‘Je ne peux pas faire ça.’

« Je pense qu’elle lui a vraiment brisé le cœur. »

Mme Nicholl a ajouté: « Deux fois [Harry] avait eu le cœur brisé parce que les femmes dont il était tombé amoureux ne voulaient pas partager la vie dans laquelle il était né. «

Chelsy Davy: La plus longue relation de Harry avec Chelsy a duré sept ans (Image: GETTY)

Alors que la famille royale était en grande partie incapable de répondre aux accusations portées contre eux par Meghan et Harry lors de l’interview d’Oprah, William a rompu avec le protocole et a clairement exprimé ses sentiments lors d’une visite scolaire dans l’Est de Londres au début du mois.

Quand un journaliste lui a demandé si la famille royale était raciste, il a répondu: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

On pense que lui et leur père, le prince Charles, ont parlé à Harry depuis l’interview.

Gayle King, une présentatrice de This Morning sur CBS qui a assisté à la somptueuse baby shower de Meghan à New York, a révélé la nouvelle ce mois-ci et a déclaré que les discussions entre Harry et la famille royale n’étaient « pas productives ».