Cressy de Melbourne ATP 250: horaires et où regarder à la télévision

01/08/2022 à 19:32 CET

Rafael Nadal poursuit ses rencontres en ce début de saison avec le ATP de Melbourne orienté vers Maxime Cressy, un événement dont nous pouvons profiter pleinement dans Eurosport le 8 janvier prochain à 9h00 du matin.

Le numéro six mondial affronté et vaincu avec une note Richard Bérankis, qui occupait la 104e position du classement ATP. Puis il allait affronter le hollandais Tallon Griejspoor, le droitier de vingt-cinq ans est numéro 64 au classement ATP et numéro deux dans son pays. Cependant, il a dû prendre sa retraite sur blessure, alors le Manacori est allé directement en demi-finale pour affronter le Finlandais. Après avoir battu le Finlandais avec solvabilité, il a atteint la finale et affrontera Maxime Cressy.

A QUELLE HEURE POUR VOIR LA FINALE DE L’ATP 250 DE MELBOURNE ?

Nous pouvons profiter du jeu sur 9 janvier à 9h00 Heures (HEC). Quoi Eurosport est intégré à DAZN, nous pouvons regarder le match aussi via DAZN, ainsi qu’à Eurosport dans les services de télévision qui l’intègrent et dans la propre application d’Eurosport pour les appareils intelligents.