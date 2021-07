Crète verte : l’avenir de la construction durable

La Crète est exempte d’utilisation de calcaire et son processus de fabrication n’implique pas l’utilisation de combustibles fossiles, ce qui en fait un ciment 100% propre et vert.

Le développement généralisé n’est pas chose facile, comme en témoigne le prix que notre planète a payé en perdant ses ressources naturelles au cours des dernières décennies. La croissance gigantesque de la population mondiale et le besoin croissant de logements et d’abris en font le besoin de l’heure pour travailler vers l’objectif mondial de durabilité environnementale.

Certaines entreprises de construction sont maintenant impliquées dans la promotion de produits respectueux de l’environnement, fabriqués avec une technologie respectueuse de l’environnement. Green Cement appelé Green Crete est une révolution dans le domaine de la construction. Du matériau utilisé pour fabriquer ce produit au processus de fabrication, tout est respectueux de l’environnement.

Aujourd’hui, les gens du monde entier sont conscients de leur décision de dépenser et d’investir dans des technologies « vertes » pour sauver la planète.

La Crète verte est un composé préparé à partir de déchets industriels, de ressources naturelles comme les algues et d’autres sources marines. Un autre aspect important est : moins d’utilisation d’énergie, d’eau, de ressources non renouvelables et zéro émission de CO2, faisant ainsi du processus une initiative indispensable vers un avenir durable et propre.

Certaines des caractéristiques du ciment vert comprennent :

a) Haute résistance à l’eau, aux acides, à la corrosion, aux sulfates

b) Plus grande résistance à la traction

c) 100 % résistant au feu

d) Faible coefficient de dilatation

e) Capacités isolantes plus élevées

f) La crète non durcissante aide à économiser l’eau

Green Crete ajoute plus de résistance et de durabilité à une structure tout en la rendant habitable et durable. La Crète est exempte d’utilisation de calcaire et son processus de fabrication n’implique pas l’utilisation de combustibles fossiles, ce qui en fait un ciment 100% propre et vert.

Green Crete est sur le point de changer l’industrie de la construction dans le monde entier. Himansh Verma, président du groupe Navrattan, s’exprimant sur l’assurance qualité, déclare : « NGCIPL est la seule entreprise au monde à développer une technologie qui révolutionnera la façon dont nous produisons du ciment. La réduction des émissions de carbone pour inverser les dommages causés à notre planète et faire du monde un endroit plus propre, plus vert et plus sûr est ce que nous visons constamment ».

