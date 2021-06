Crevillente Deportivo gagne 2-1 contre Benicarló

07/06/2021 à 11:21 CEST

le Crevillente sportive a gagné 2-1 à Benicarlo ce dimanche lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition avec une victoire. le Crevillente sportive Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Torrent. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Benicarlo perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Hercule d’Alicante B. Avec ce score, l’équipe crevillentino est sixième, tandis que le Benicarlo il est septième après la fin du duel.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Crevillentino, qui a ouvert le score avec un but de Ballester. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 1-0.

En deuxième période, il a marqué un but sur Benicarlo, qui a égalisé grâce à un but de Guimera à la 65e minute. Mais plus tard, l’équipe locale à la 79e minute a fait progresser son équipe grâce à un but de Victor Gomis, clôturant ainsi la confrontation avec le résultat de 2-1.

L’entraîneur de la Crevillente sportive a donné accès à Baouat Oui Antoine pour Cristian Sanchez Oui Pédé, Pendant ce temps, il Benicarlo a donné le feu vert à Pellejero, Diégo, montagnard, Giménez Oui Crète, qui est venu remplacer Pitou, Enfant, Coqui, Portigliatti Oui Christian.

L’arbitre a donné un carton jaune à Crevillente sportive (Ama), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

En ce moment, le Crevillente sportive il obtient 31 points et le Benicarlo avec 28 points.

Fiche techniqueSports crevillent:Maximiliano, Carlos Quesada, Akapo, Yeray, Víctor Gomís, Planelles, Cristian Sánchez (Baouat, min.46), Burgada, Pucho (Antonio, min.57), Amat et BallesterBenicarló :Portigliatti (Gimenez, min.75), Pitu (Pellejero, min.46), Arrastraria, Coqui (Serrano, min.62), Guimera, Parrino, Quixal, Cristian (Cret, min.75), Pibe (Diego, min. 62), Temur et HurtadoStade:Enrique Miralles MirallesButs:Ballester (1-0, min. 41), Guimera (1-1, min. 65) et Víctor Gomís (2-1, min. 79)