Crevillente Deportivo marque les trois points à domicile après avoir dépassé Torrent (3-0)

25/04/2021 à 22:07 CEST

le Sports crevillente consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Torrent pendant le match qui s’est déroulé dans le Enrique Miralles Miralles ce dimanche. le Sports crevillente Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Acier. Du côté des visiteurs, le Torrent Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Hercule d’Alicante B dans le dernier match joué. Avec ce résultat, l’ensemble crevillentino est troisième, tandis que le Torrent il est deuxième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Carlos Quesada à la 71e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe crevillentino a augmenté, augmentant ainsi l’avantage grâce à un but de Martinez à 74 minutes. Il a ajouté à nouveau le Sports crevillente, qui a augmenté le score grâce à un but de Navarrais juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 85, concluant le match avec un score final de 3-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Sports crevillente qui sont entrés dans le jeu étaient Yeray, Cristian Sanchez, Victor Gomís, Akapo Oui Garcia remplacer Christian, Planelles, Hamza I., Pédé Oui Antonio, tandis que les changements dans le Torrent Ils étaient Javier Pelayo, Michel Maestro Oui Boris, qui est entré pour remplacer Pierre, Allemand Oui Perez.

L’arbitre a sanctionné huit joueurs avec un carton jaune, quatre pour les locaux et quatre pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Hamza I., Christian, Antonio Oui Carlos Quesada et par les visiteurs de Pierre, Allemand, Perez Oui Josevi.

Avec ce résultat, le Sports crevillente est laissé avec 23 points et le Torrent avec 26 points.

Fiche techniqueSports crevillente:Raúl Poveda, Pucho (Akapo, min.82), Carlos Quesada, Martinez, Christian (Yeray, min.62), Antonio (Garcia, min.82), Hamza I. (Víctor Gomís, min.82), Burgada, Planelles (Cristian Sánchez, min 68), Amat et NavarroTorrent:Toni Belmonte, Montoliu, Galindo, Perez (Boris, min.77), Gomez, Suárez, Pedro (Javier Pelayo, min.64), Jefrie, Yassine, Germán (Michel Maestro, min.71) et EscobarStade:Enrique Miralles MirallesButs:Carlos Quesada (1-0, min.71), Martinez (2-0, min.74) et Navarro (3-0, min.85)