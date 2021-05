Crevillente Deportivo remporte la victoire à domicile contre Vilamarxant (1-0)

09/05/2021 à 22:50 CEST

le Sports crevillente a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Vilamarxant ce dimanche dans le Enrique Miralles Miralles. le Sports crevillente voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre les Benicarlo. Du côté des visiteurs, le Vilamarxant a dû se contenter d’un nul nul contre lui Hercule d’Alicante B. Avec cette défaite, l’équipe de Villamarchantero a été placée en neuvième position après la fin du match, tandis que le Sports crevillente est troisième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui Sports crevillente, qui a débuté son marqueur avec un but de Solsona à 64 minutes, terminant le temps établi avec le résultat de 1-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Sports crevillente qui sont entrés dans le jeu étaient Solsona, Planelles, Kike Tortosa, Garcia Oui Victor Gomís remplacer Antonio, Pédé, Martinez, Cristian Sanchez Oui Hamza I., tandis que les changements dans le Vilamarxant Ils étaient Sevikyan, Les sourcils, Faus, Castel Oui Garcia, qui est entré pour fournir Télécharger, Ximo Reig, Mourront, Orea Oui Plat.

L’arbitre a montré un total de neuf cartons: deux cartons jaunes au Sports crevillente, spécifiquement pour Martinez Oui Cristian Sanchez et six à Vilamarxant (Ximo Reig, Orea, Singe, Faus, Ivan Oui petit enfant). De plus, il y avait un carton rouge pour Faus (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Sports crevillente il reste 27 points et Vilamarxant avec 20 points.

Fiche techniqueSports crevillente:Raúl Poveda, Yeray, Carlos Quesada, Pucho (Planelles, min 67), Akapo, Hamza I. (Víctor Gomís, min 88), Cristian Sánchez (Garcia, min 88), Antonio (Solsona, min 53), Martinez (Kike Tortosa, min 67), Amat et BurgadaVilamarxant:Raúl Sáez, Nieto, Subiela (Sevikyan, min.63), Ximo Reig (Ceijas, min.76), Muedra (Faus, min.76), Iván, Orea (Castel, min.86), Lozano, Ivi, Chato ( Garcia, min.86) et MicóStade:Enrique Miralles MirallesButs:Solsona (1-0, min. 64)