CREX Stock: 6 choses à savoir sur les réalités créatives de Penny Stock alors que les actions fusent aujourd’hui

Actions de Réalités créatives (NASDAQ:CREX) sont en train de décoller lundi malgré l’absence de nouvelles importantes de la société. Cependant, cette hausse massive est la poursuite de gains importants au cours de la semaine dernière pour l’action CREX.

Source: Shutterstock

Dans l’ensemble, l’entreprise est probablement moins connue à Wall Street et à Main Street. Cependant, le travail que fait l’entreprise est extrêmement important – et vous l’avez probablement vu dans votre vie quotidienne.

Alors, quelles sont les réalités créatives? Regardons de plus près l’entreprise pour en savoir un peu plus.

L’entreprise a été fondée en 1997 en tant qu’entreprise d’affichage numérique. Aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, Creative Realities propose un certain nombre de solutions de marketing numérique pour les entreprises, les marques individuelles et les organisations à travers les États-Unis. Certains des services proposés par l’entreprise sont l’analyse analytique, la conception, les logiciels de gestion de contenu et l’ingénierie. Certains de ses plus grands projets concernaient Perry Ellis, les Cowboys de Dallas, Jeep et même pour un terminal spécifique de l’aéroport international John F. Kennedy. Creative Realities a également publié ses chiffres du premier trimestre pour l’exercice 2021 la semaine dernière. Les revenus totaux ont augmenté de 35% d’une année à l’autre pour s’établir à 5 millions de dollars et le bénéfice net a atteint 1,3 million de dollars.

Rick Mills, PDG de Creative Realities, avait ceci à dire à propos des bénéfices des résultats de l’action CREX.

«Au cours du premier trimestre de 2021, CRI a généré environ 5,0 millions de dollars de revenus et a effectivement atteint des résultats d’exploitation d’équilibre, qui sont en ligne avec les attentes que nous avons communiquées dans notre plus récent appel aux résultats. Nous avons généré un bénéfice net au cours de la période de 1,3 million de dollars et, conformément aux troisième et quatrième trimestres de 2020, nous avons généré à la fois un BAIIA positif et un BAIIA ajusté, soulignant notre concentration continue sur le contrôle des coûts et les activités génératrices de revenus.

L’action CREX était en hausse de près de 36% lundi après-midi.

A la date de publication, Nick Clarkson ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nick est rédacteur Web chez InvestorPlace.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/crex-stock-6-things-to-know-about-penny-stock-creative-realities-as-shares-rocket-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC