Cri Tales Review en cours: un RPG intelligent et magnifique

Entre ses personnages aux grands yeux et ses visuels 2D lumineux et colorés dessinés à la main, Cris Tales pourrait être confondu avec un projet d’animation adjacent à My Little Pony. Mais sous le twee extérieur de cette lettre d’amour aux jeux de rôle japonais classiques, il y a un système de combat incroyablement intelligent qui vous permet de lancer vos ennemis dans le temps pour inverser le cours de la bataille.

Cris Tales raconte l’histoire de Crisbell, une jeune orpheline du royaume de Crystallis. Elle mène une vie simple, s’occupant de roses à l’extérieur de son orphelinat, jusqu’à ce qu’un jour une grenouille parlante nommée Matias saute et l’aide à éveiller la magie du temps en elle. Crisbell acquiert la capacité de regarder simultanément le passé, le présent et le futur, entre autres. Lorsque sa ville natale est attaquée par les forces maléfiques de l’impératrice du temps, Crisbell et ses amis se lancent dans une quête pour sauver son monde de la destruction aux mains du méchant vil.

Ces conceptions de personnages sont toutes si frappantes. Capture d’écran : Mode

Avec ses yeux gigantesques et ses joues roses, Crisbell est un adorable sauveur du monde. Non seulement elle ressemble à un personnage de l’un de ces spin-offs étranges de My Little Pony se déroulant dans un univers alternatif où les chevaux sont humains, mais elle en a aussi l’air. C’est parce qu’elle est exprimée par l’acteur Kira Buckland, dont les crédits incluent un milliard de personnages d’anime ainsi que des voix de jeux vidéo pour Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Spike et d’autres personnages de Friendship is Magic. Alors oui, les vibrations de My Little Pony sont fortes dans Cris Tales. Mais alors que l’amitié joue un grand rôle dans le jeu, le temps est la magie qui fait vibrer Cris Tales.

Une fois que sa magie du temps est activée, la vision de Crisbell se divise en trois segments distincts. Le passé est à sa gauche, le futur à sa droite et le présent est au milieu. Alors qu’elle marche dans la rue, les personnages et les paysages à sa gauche et à sa droite se transforment pour refléter ces différentes chronologies. Un enfant à sa gauche devient une jeune femme à l’approche de Crisbell, puis une vieille femme à son passage. Les bâtiments immaculés du présent deviennent pourris ou brûlés à l’avenir, reflétant la situation désespérée du monde. Bien qu’initialement un peu désorientant, il ne m’a pas fallu longtemps pour m’adapter à cette façon unique de voir le monde.

Passé, présent et futur. Capture d’écran : Mode

Si Crisbell a besoin de vérifier ce qui se passe dans le passé ou dans le futur, son compagnon de grenouille presque constant, Matias, a la capacité de Time Hop. Le mignon petit amphibien dans son chapeau haut de forme encore plus mignon déchire avec désinvolture le tissu de l’espace-temps, devenant une grosse vieille grenouille dans le futur ou un têtard chatoyant dans le passé. Il ne peut pas s’éloigner trop de Crisbell pendant qu’il saute dans le temps, mais bon sang, une grenouille voyage dans le temps.

En combinant son Time Sight et les Time Hops de Matias, Crisbell résout les problèmes des gens de son monde, comme devrait le faire un bon Mage du Temps. Ces quêtes secondaires narratives sont relativement faciles à résoudre mais aident à étoffer le monde du jeu, vous permettant de connaître les personnes dont vous allez sauver le monde, ce qui est toujours agréable. J’ai trouvé que le plus grand défi était de ne pas me perdre dans les villes tentaculaires du jeu. Heureusement, il existe un bouton « indice » pratique pour m’aider à me remettre sur la bonne voie.

Lorsqu’elle découvre que plusieurs des bâtiments de sa ville natale vont pourrir à l’avenir et que la seule solution est une potion spéciale nécessitant un fruit qui met une décennie à pousser, elle envoie Matias dans le futur, où un arbre qu’elle plante dans le présent porte ses fruits. Lorsqu’elle est curieuse de connaître la relation d’un couple improbable, Matias le têtard rampe dans le passé pour écouter une conversation entre les plus jeunes du couple.

Être capable d’assister au déroulement simultané du passé, du présent et de l’avenir de son monde donne à Crisbell le pouvoir d’influencer le changement et lui permet souvent de sauver la situation, mais les moments les plus poignants de l’histoire du jeu se sont produits jusqu’à présent pendant sont inaccessibles. Alors que le récit de Cris Tale s’articule autour de ces capacités fantastiques de torsion temporelle, il brille lorsque Crisbell apprend qu’elle peut être un héros sans magie. Elle n’est pas spéciale à cause de ce qu’elle peut faire, mais de ce qu’elle est en tant que personne. C’est un message qui me met dans le mille.

Quel écran de combat amusant, n’est-ce pas ? Capture d’écran : Modus

Les pouvoirs temporels de Crisbell affectent également les champs de bataille de Cris Tales. Les ennemis attaquent des deux côtés de l’écran, et la jeune mage du temps a la capacité de déformer ses ennemis dans le passé ou le futur selon le côté où ils apparaissent. Les ennemis de gauche peuvent être déformés dans le passé, devenant des versions plus jeunes, souvent moins puissantes d’eux-mêmes. Les ennemis à droite peuvent être envoyés dans le futur. Sauter en avant produit souvent des versions plus puissantes des méchants, mais la façon dont Crisbell et ses amis combinent leurs pouvoirs peut transformer le vieillissement en une arme puissante.

Par exemple, Willhelm, mage du temps et enfant perpétuel, peut invoquer des plantes qui empoisonnent les ennemis à chaque tour. Si Willhelm empoisonne un ennemi et que Crisbell l’envoie dans le futur, tout le poison frappe en une rafale massive et dévastatrice. L’une des premières batailles de boss du jeu nécessite que le guerrier médusé Christopher lance son sortilège d’eau sur le bouclier de fer massif protégeant une paire de méchants. Lorsque Crisbell les déforme dans le futur, ce bouclier est affaibli par la rouille, ce qui permet au groupe de causer des dommages.

Les gigantesques Shield Maidens sont mes préférées. Capture d’écran : Mode

Ce système de combat chronométré est génial, transformant chaque bataille en une sorte de petit puzzle. Les jeux de rôle au tour par tour ont tendance à se transformer en répétition de boutons au fur et à mesure que vous montez en niveau et que vous vous mettez sous tension, mais pas Cris Tales. Ces batailles me font réfléchir, et je l’apprécie. Chaque nouvelle compétence ou sort gagné par les membres du groupe au fur et à mesure qu’ils progressent vous offre une nouvelle façon ingénieuse de baiser avec les méchants. Chaque nouvel ennemi rencontré doit être joué avec le passé, le présent et le futur pour trouver le moyen le plus efficace de les éliminer. Et ces mécaniques sont plus que de simples extras. Vous devez les utiliser efficacement pour aller n’importe où dans Cris Tales. Sinon, ce petit jeu mignon bottera votre joli petit cul.

L’une des grandes joies du jeu est de partager les expériences d’autres cultures.

Tandis que Cris Tales est une lettre d’amour aux RPG japonais. C’est aussi une lettre d’amour à la Colombie, pays d’origine des studios de développement Dreams Uncorporated et Syck. Ses visuels 2D dessinés à la main sont basés sur de véritables points de repère naturels et artificiels dans le pays d’Amérique du Sud. Même le nom, Cris Tales, est une pièce de théâtre sur Caño Cristales, une rivière colombienne connue pour sa coloration unique. Entrer dans le jeu armé de ces connaissances me donne une nouvelle appréciation du pays si souvent décrit dans les médias américains comme le mauvais endroit d’où proviennent les drogues.

À environ 10 heures après ce que les développeurs me disent être une aventure de 30 à 40 heures, Cris Tales continue de me charmer et de me défier dans une égale mesure. À chaque coin de rue, il y a une raison d’atteindre le bouton de capture d’écran. À la fin de chaque bataille, je me demande si j’aurais pu mieux chronométrer (comprendre ?!) mes attaques. C’est un régal pour mes yeux et mon esprit, et j’ai hâte de voir où cela me mènera ensuite.