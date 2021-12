Cricket 22 maintenant disponible sur consoles, PC : fonctionnalités, gameplay, prix en Inde et tout ce qu’il faut savoir

Cricket 22 est listé sur Steam. On peut obtenir Cricket 22 au prix de Rs 2 999.

En plus de la liste des franchises de jeux vidéo de cricket populaires, Cricket 22 a été lancé par Big Ant Studios. Cricket 22 sera le premier jeu de la série à être disponible sur les consoles de nouvelle génération, notamment la PlayStation 5 et la Xbox Series S, X. Les créateurs du jeu ont choisi Pat Cummins et Meg Lanning, les capitaines des hommes et équipes féminines de cricket comme les deux icônes majeures qui seront également reflétées sur la couverture du jeu.

Les créateurs du jeu ont qualifié Cricket 22 de «simulation de cricket la plus détaillée» du studio et a été publié à temps avant la prochaine série de tests Ashes jouée entre l’Australie et l’Angleterre. En raison de son inspiration de la série de tests Ashes, les fabricants ont également nommé le jeu Cricket 22: The Official Game of The Ashes.

Outre PS5 et Series S, X, le jeu sera également disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

Lancement du cricket 22

Le jeu devait sortir le 25 novembre, mais il a été reporté au 2 décembre et a finalement été lancé à 00h01 aujourd’hui. Le retard dans le lancement du jeu était également dû au fait que l’ancien capitaine de l’équipe de cricket australienne Tim Paine a soudainement démissionné de son poste de capitaine après avoir été accusé dans un scandale. Les fabricants avaient précédemment choisi Paine comme l’une des icônes avec la capitaine de l’équipe féminine australienne de cricket, Meg Lanning.

Cricket 22 sera-t-il disponible sur Steam ?

Cricket 22 prix, disponibilité

En ce qui concerne le prix du jeu Cricket 22, le jeu coûtera 3 999 Rs en Inde et environ 5 350 Rs sur toutes les plateformes. Il convient également de noter que les joueurs qui précommanderaient le jeu auraient également la chance de recevoir des mini-jeux Cricket 22 Nets Training, Batting et Bowling.

Sur le plan de la disponibilité, le jeu peut être pré-commandé via la boutique en ligne de Cricket Australia pour Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Pour l’instant, le jeu a été répertorié « indisponible » sur le Microsoft Store, mais son coût – 3 999 Rs – a été mentionné sur la page principale. Le jeu n’a pas non plus été répertorié sur le Nintendo Store pour le moment.

