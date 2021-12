Cricket news: l’édition Cricket 22 de Big Ants Studio promet plus de profondeur et de nuances

S’il y a une série qui peut être qualifiée d’apogée du test de cricket, ce sont les Ashes. Depuis plus d’un siècle, la compétition historique opposant l’Angleterre à l’Australie a réussi à générer un buzz que peu d’autres rivalités dans le sport peuvent égaler.

La dernière édition de cette série ne s’avère pas différente, malgré ce qui s’avère être une tournée punitive pour Joe Root et son équipe d’Angleterre jusqu’à présent. Pour les fans de ce sport du monde entier, il est possible de vraiment ressentir l’esprit des Ashes et plus encore avec la dernière offre de Big Ants Studio.

Cricket 22 – le jeu vidéo officiel de la série Ashes 2021-22 – a été lancé plus tôt ce mois-ci. Le jeu est le deuxième produit majeur de cricket de Big Ants Studio, après le succès de l’édition précédente nommée Cricket 19. Bien qu’il soit l’un des sports les plus populaires à l’échelle internationale, le cricket a continué à souffrir d’un manque de grands jeux vidéo conceptualisés autour de lui.

Cricket 22 vise à combler une partie de ce vide, avec l’ajout de ligues majeures T20 telles que la Premier League des Caraïbes, The Hundred et la Big Bash League. Sport360 a récemment rencontré le PDG de Big Ants Studio, Ross Symons, pour avoir un aperçu plus approfondi du développement du jeu.

Cricket 22 mettra en vedette la Big Bash League, la Premier League des Caraïbes et The Hundred. L’accent mis sur les formats plus courts était-il une priorité élevée lors du développement du jeu ?

Idéalement, nous voulons toujours représenter toute l’étendue du jeu tel qu’il existe dans le monde réel d’aujourd’hui. Les différentes versions abrégées du cricket attirent actuellement beaucoup l’attention des médias et sont appréciées des fans du monde entier, et sont une inclusion incontournable. Bien sûr, nous restons fidèles à Cricket 22 propose également des licences de concours de longue durée, y compris The Ashes lui-même et la compétition nationale australienne Sheffield Shield, et nous continuerons à nous appuyer sur ces licences au fur et à mesure que ces opportunités se présenteront.

Est-il juste de dire que The Ashes est toujours le clou de la dernière édition du jeu ? Comment pensez-vous que le jeu capture le mieux l’expérience The Ashes ?

The Ashes est la plus ancienne rivalité et compétition de cricket, elle occupe donc une place particulièrement spéciale pour nous. Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les stades et les joueurs sont tels que vous les verriez dans une émission télévisée, et que les mécanismes du jeu prennent pleinement en charge l’intensité d’un match test de 5 jours très disputé.

Il semble y avoir un mode de carrière profondément narratif. Dans quelle mesure cela contribue-t-il à l’expérience de jeu globale ?

D’après les précédents jeux de cricket, nous savons que les gens peuvent passer des centaines d’heures dans nos modes carrière. Cricket 22 ajoute une narration et un plus grand sens du caractère et du drame hors du terrain aidant les joueurs à s’investir encore plus, en prenant possession de leurs joueurs à mesure qu’ils progressent à travers toutes les étapes de leur carrière. Nous espérons que les gens apprécieront cette plus grande profondeur et ces nuances pendant qu’ils jouent.

Quelles sont les principales améliorations apportées au gameplay et à l’animation ? Des changements notables à l’IA?

Nous construisons et améliorons constamment chaque élément de nos jeux, et Cricket 22 n’est pas différent. Nous avons ajouté une gamme plus étendue d’animations pour donner aux gens plus de contrôle sur tout, du bowling à la prise de vue et une IA encore améliorée. Les temps de chargement sont plus rapides, vous permettant de participer plus rapidement aux matchs, et nous avons amélioré la « qualité de diffusion » du jeu. Nous avons déjà vu des gens faire des clips qui font une transition transparente entre le cricket dans le jeu et le cricket réel. C’est à quel point nous avons réussi à rendre le Cricket 22 authentique.

Selon vous, qu’est-ce qui fait le succès de cette série ? Comment résiste-t-il à la concurrence ?

Le cricket est un sport difficile à développer – il existe de nombreuses façons de jouer et l’action sur le terrain est unique, ce qui signifie que l’approche que vous devez adopter est totalement différente de celle de tout autre type de titre sportif. C’est notre passion pour le sport et notre engagement indéfectible à offrir aux fans de cricket une expérience de cricket authentique et premium, ce qui signifie que nous avons eu la chance d’avoir un si grand nombre de fans pour nos titres.

La licence du jeu a été étendue pour inclure la Nouvelle-Zélande, les Antilles et l’Irlande. Est-il prévu d’étendre cela à plus d’équipes dans les prochaines éditions ?

Nous explorons toujours de nouvelles opportunités de licence, et bien que nous ne puissions pas commenter ce qui se passe dans les coulisses en ce moment, nous dirions « regardez cet espace ».