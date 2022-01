Cricket : regardez l’équipe du Bangladesh célébrer la victoire historique de la Nouvelle-Zélande

Le Bangladesh a battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois en test de cricket (Photos : Twitter/.)

Le Bangladesh a battu la Nouvelle-Zélande, championne du monde des tests, pour la première fois au cricket à balles rouges avec une superbe victoire de huit guichets à Tauranga.

Dans le premier test de la série de deux matchs, le Bangladesh a battu les Black Caps pour 328 et 169, avec Ebadat Hossain prenant sept guichets dans le match.

Le capitaine du Bangladesh Mominul Haque (88), le gardien de guichet Liton Das (86), Mahmudul Hasan Joy (78) et Najmul Hossain Shanto (68) ont tous impressionné par la batte alors que les touristes ont obtenu une avance de 130 en première manche, avant de frapper 40 sur le dernier jour pour gagner par huit guichets.

Il s’agit de la première victoire du Bangladesh contre une équipe autre que le Zimbabwe depuis 2018 et sa première contre la Nouvelle-Zélande en 15 tests.

Il ne s’agit que de leur sixième victoire en 61 matchs tests à l’étranger et de la première de la Nouvelle-Zélande à domicile depuis mars 2017. L’équipe de Kane Williamson a été sacrée championne du monde des tests en juin dernier après avoir battu l’Inde à Southampton.

Le couturier bangladais Taskin Ahmed a déclaré : « C’est incroyable ! C’était une grande réussite pour nous. Nous avons donné 110 pour cent. Il se sent bien.’

une???? Première victoire dans N’IMPORTE QUEL format en Nouvelle-Zélande une???? Première victoire d’essai contre la Nouvelle-Zélande DES SCÈNES INCROYABLES ð??????ð??????ð?????? Le Bangladesh entre dans l’histoire au Bay Oval ! Testez le cricket â??¤ï¸??#NZvBAN pic.twitter.com/GffWDcfS8U – Cricket sur BT Sport (@btsportcricket) 5 janvier 2022

Mominul a ajouté: « Je ne peux pas le décrire, c’est incroyable. Je n’ai pas pu dormir hier à cause de la pression.

« C’était très important de gagner ce match test. J’ai dit précédemment que nous devons gagner ces matchs de test pour notre héritage.

Le capitaine remplaçant de la Nouvelle-Zélande, Tom Latham, a quant à lui déclaré: « Nous n’étions pas tout à fait là dans les trois facettes. Le Bangladesh nous a montré comment procéder sur ce guichet. Ils méritaient amplement la victoire.

Le deuxième et dernier Test de la série débute samedi à Christchurch.

