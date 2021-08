Cricket Wireless ajoute gratuitement HBO Max avec des publicités à son forfait illimité

Cricket Wireless est un service téléphonique prépayé appartenant à AT&T qui propose une large gamme de forfaits, que vous ayez besoin de données illimitées ou de quelques concerts. À partir du 20 août, Cricket Wireless ajoute HBO Max avec des publicités à son forfait illimité à 60 $. Le prix baisse lorsque vous ajoutez plusieurs lignes avec quatre lignes, ce qui ramène le coût à 33 $ par ligne. Ce plan comprend également un accès 5G, aucune limite de vitesse et 15 Go de données de point d’accès mobile.

Ce plan HBO Max coûte normalement 9,99 $ par mois et comprend tous les programmes de HBO, à l’exception des premières de films de Warner Bros. Toute la programmation originale de HBO ainsi que ses autres films et émissions de télévision sont disponibles pour ce niveau de clients. Contrairement aux autres abonnements HBO, cependant, les publicités seront diffusées pour les programmes originaux de HBO et ne dépasseront pas quatre minutes par heure de visionnage. Vous pouvez également consulter un essai gratuit de HBO Max si vous n’êtes pas sûr que la mise à niveau en vaut la peine.

Cricket Wireless n’est pas le seul opérateur à offrir des avantages de streaming à ses clients. L’élite illimitée postpayée d’AT&T est livrée avec HBO Max sans publicité, Metro by T-Mobile est livrée avec Amazon Prime sur son forfait le plus cher, et certains forfaits postpayés Verizon sont livrés avec Disney Plus par exemple. En fait, bon nombre des meilleurs forfaits de téléphonie mobile sont fournis avec des extras en streaming, bien que ce ne soit pas aussi courant avec les opérateurs prépayés.

Le forfait illimité Cricket sans fil à 60 $ est un excellent forfait de téléphone portable bon marché grâce à sa grande quantité de données, y compris la 5G à l’échelle nationale et 15 Go de données de point d’accès. Vous pouvez réduire le prix à 55 $ par mois avec le paiement automatique et vous pouvez également obtenir de superbes remises multilignes si vous amenez toute la famille. Ce plan comprend également 150 Go de stockage en nuage et fonctionne au Mexique et au Canada (jusqu’à 50 % d’utilisation.)

