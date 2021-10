Cricket Wireless met fin à la limite de vitesse de 8 Mbps, ouvre l’accès 5G pour tous les plans

Oui, vous pouvez graver vos 2 Go ce mois-ci avec un nouveau téléphone rapide

De nombreux abonnés de Cricket Wireless bénéficient d’une augmentation de vitesse à partir d’aujourd’hui. De plus, davantage de clients de l’opérateur prépayé appartenant à AT&T pourront profiter de vitesses encore plus rapides… s’ils viennent d’acheter un nouveau téléphone.

La société a limité les vitesses de téléchargement LTE de la plupart des clients à seulement 8 Mbps pour la plus longue période. Désormais, cette limite de vitesse a été levée pour les niveaux 2 Go (30 $/mois pour une seule ligne), 10 Go (40 $) et Illimité (55 $). En outre, ces clients pourront désormais accéder au réseau 5G d’AT&T – à l’échelle nationale à bande basse et à ondes millimétriques « 5G+ » dans des emplacements limités – ce qui alignera ces plans sur la sélection de point d’accès mobile illimité + 15 Go (60 $/mois). Cela signifie que la plupart d’entre eux devront acheter un nouvel appareil pour profiter de la grille de nouvelle génération, mais au moins il y aura 13 téléphones parmi lesquels choisir, contrairement à celui qui était disponible lorsque le forfait Point d’accès mobile illimité + 15 Go a été mis à jour l’année dernière pour inclure l’accès 5G. Comme toujours, les vitesses peuvent être ralenties à tout moment pour la gestion du trafic.

Cette décision met l’opérateur à la hauteur de Metro by T-Mobile qui a ouvert la 5G aux clients de ses trois forfaits (bien qu’il donne la priorité à la gestion du trafic en fonction de l’utilisation mensuelle des clients supérieure à 35 Go) et de Verizon’s Visible qui a toujours proposé un seul forfait illimité. bien qu’il ait plafonné les vitesses à 5 Mbps pendant des mois. Cette pratique a pris fin bien avant d’intégrer la 5G au début de cette année.

Le cricket célèbre un gain de 2 millions d’abonnés en environ 2 ans et demi, comptant désormais 12,4 millions dans ses rangs. La division prépayée de marque propre d’AT&T compte environ 7 millions d’abonnés.

Test du Realme 4K Smart Google TV Stick : oubliez le Chromecast

… sauf si vous vous souciez de Dolby Vision

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1184 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang