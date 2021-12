Cricut Maker contre Cricut Explore Air 2 : Lequel vous convient le mieux ?

Notre choix

Le Cricut Maker est la machine phare de Cricut, mais pas le modèle le plus récent. C’est assez cher, et il offre une polyvalence incroyable en termes de performances. Les artisans sérieux ou toute personne envisageant de démarrer une entreprise d’artisanat voudront probablement un Cricut Maker.

À partir de 229 $ sur Amazon

Avantages

Utilisation pour une grande variété de projets créatifs Coupe, écrit, partitionne, estampe, grave et bien plus avec plus d’une douzaine d’outils Facile à utiliser Fonctionne avec plus de 300 matériaux différents

Les inconvénients

Le logiciel coûteux de Design Space pourrait être meilleur

Le milieu est l’endroit idéal pour de nombreuses personnes. Le Cricut Explore Air 2 fait presque autant que le Cricut Maker, mais coûte un peu moins cher. Pour l’artisan à domicile ou même un vendeur dans certains genres, l’Explore Air 2 fera le travail.

À partir de 149 $ sur Amazon

Avantages

Fait presque autant que le Maker, mais coûte moins cher Coupe, écrit et marque avec cinq outils différents Coupe plus de 100 matériaux différents Facile à utiliser

Les inconvénients

Pas aussi polyvalent que le Maker Vous devez toujours utiliser le logiciel Design Space

Le Cricut Maker contre Cricut Explore Air 2 peut être un choix difficile, car ce sont (les anciennes versions de) les deux meilleures machines fabriquées par Cricut. Ils sont assez similaires en taille et en productivité. La plupart des matériaux et outils que vous utilisez sont interchangeables. Vous pouvez réaliser la plupart des mêmes projets sur l’une ou l’autre machine, il peut donc être difficile de choisir entre les deux.

En fin de compte, cela dépend du montant que vous souhaitez dépenser pour votre machine et des types de projets que vous souhaitez réaliser. Je donnerais à Cricut Maker l’avantage car il offre plus de polyvalence et d’espace pour grandir en tant qu’artisan. Mais si vous ne recherchez pas un tel engagement financier dans l’artisanat, l’Explore Air 2 est une option moins chère.

Cricut Maker contre Cricut Explore Air 2 : principales différences

Le Cricut Maker est la machine Cricut haut de gamme. Vous pouvez réaliser à peu près n’importe quel projet que vous pouvez imaginer en utilisant cette machine. Le Cricut Explore Air 2 fait presque autant que le Maker pour un peu moins d’argent. Alors, laquelle vous convient le mieux ? Commençons par voir ce que ces deux modèles ont à offrir.

Cricut Maker Cricut Explore Air 2 Compatibilité des matériaux 300+ 100+ Outils insérables 12+ 5+ Découpes Oui Oui Écrit Oui Oui Scores Oui Oui Débossages Oui Non Gravures Oui Non Performances de qualité commerciale Oui Non Imprimer puis découper Oui Oui Fonctionne avec Design Space app Oui Oui Connectivité Bluetooth Oui Oui Connectivité USB Oui Oui Largeur maximale du matériau 12 pouces 12 pouces Longueur maximale du matériau 24 pouces 24 pouces

Le Cricut Maker a deux pinces à l’intérieur de la machine pour contenir jusqu’à une douzaine d’outils interchangeables, vous permettant de couper, d’écrire, de marquer, de graver et de graver plus de 300 matériaux différents, y compris le cuir et même le tilleul. Vous pouvez utiliser les mêmes matériaux de taille dans l’Explore Air 2 que dans le Maker, jusqu’à 12 x 24 pouces.

Cependant, au lieu de plus d’une douzaine d’outils, vous ne pouvez en utiliser que cinq dans Explore Air 2. Vous pouvez couper, écrire et marquer, mais pas en creux ni graver. Vous pouvez utiliser plus de 100 matériaux différents avec l’Explore Air 2, et vous ne pouvez pas utiliser de matériaux très épais comme le cuir et le tilleul.

Cricut Maker vs. Cricut Explore Air 2: Comment ils s’intègrent dans la gamme Cricut

Source : Karen S. Freeman / iMore

Cricut fait trois niveaux : Maker, Explore et Joy. La Cricut Joy est une machine « acolyte » ou pour débutants de la taille d’une pinte qui possède sa propre gamme d’accessoires, d’outils et de matériaux. C’est idéal pour les voyages ou pour tous ceux qui ne cherchent pas à consacrer beaucoup d’espace à leur artisanat. Il coûte aussi le moins des trois.

Les artisans sérieux vont se pencher sur les gammes Cricut Maker et Explore, qui sont respectivement le haut de gamme et les machines à prix moyen. De nombreux accessoires, outils et matériaux sont interchangeables ; certainement, tout ce que vous pouvez utiliser avec l’Explore Air 2, vous pouvez également l’utiliser avec le Maker. Ces machines conviennent aux débutants qui cherchent à étendre leurs capacités d’artisanat. Ils sont à la fois faciles à utiliser et offrent beaucoup d’espace pour se développer.

Les artisans sérieux vont se pencher sur le Cricut Maker et l’Explore Air 2, qui sont le haut de gamme.

Alors, que pouvez-vous faire avec une machine Cricut ? Jusqu’à présent, j’ai fait des décalcomanies pour des tasses et des étuis pour iPhone, de nombreuses cartes, une invitation de mariage, un napperon complexe et d’autres formes de papier découpé, des projets de tissu thermocollant, des fleurs en papier et des t-shirts Infusible Ink. Je suis un débutant qui a à peine tenté la pointe de l’iceberg ; il y a tellement plus que vous pouvez créer. Décoration d’intérieur, bannières, cartes, autocollants, décalcomanies, cadeaux, bijoux, sacs, vêtements : si vous pouvez en rêver, vous pouvez le créer avec une machine Cricut ainsi que vos outils et accessoires Cricut.

Les trois machines se connectent à votre MacBook, iPad ou iPhone et nécessitent l’utilisation du logiciel de Cricut, Design Space. Vous pouvez réaliser des tonnes de projets gratuitement, et vous pouvez même télécharger ou créer vos propres images et polices dans Design Space. De plus, vous pouvez vous abonner à Cricut Access pour encore plus de designs. Design Space n’est pas le logiciel le plus simple et le plus intuitif à apprendre, mais l’utilisation des machines elles-mêmes est assez facile une fois que vous avez pris le coup.

Cricut Maker vs Cricut Explore Air 2: Cricut Maker fait plus

Source : iMore

Si vous êtes un artisan sérieux, avez une entreprise d’artisanat ou une vitrine en ligne, ou envisagez de le faire, le Maker est la voie à suivre. Vous pouvez faire plus avec le Maker qu’avec les autres machines, comme on peut s’y attendre d’un prix plus élevé. Unique au fabricant est la capacité de couper le cuir, le passe-partout et le tilleul.

Si vous êtes un artisan sérieux, le Maker est la voie à suivre.

Comme vous pouvez couper du cuir avec le Maker, vous pouvez l’utiliser pour fabriquer des bijoux et autres accessoires en cuir. Vous pouvez même faire des vêtements et des costumes. Couper le passe-partout signifie que vous pouvez professionnellement mater votre œuvre d’art ; pas besoin de l’emmener chez un encadreur. Le tilleul est assez mince comme le bois va; ce n’est certainement pas pour construire des meubles. Mais, il existe plusieurs applications créatives telles que la sculpture et même les instruments de musique.

Vous pouvez couper du tissu pour des projets de couture sans support. Les quilteuses adoreront ne pas avoir à découper chaque pièce à la main ! Plus de 500 modèles de couture numériques et blocs de courtepointe sont disponibles (à l’achat) auprès des marques populaires Simplicity®, Riley Blake™, et plus encore. Le Cricut Maker coupe environ trois fois plus de matériaux différents que le Cricut Explore Air 2. Il y a aussi plus de deux fois plus d’outils que vous pouvez mettre dans le Maker, comme une lame rotative, une lame de couteau, etc. Vous pouvez également graver et gaufrer avec le Maker.

Cricut Maker contre Cricut Explore Air 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Bien que vous ne puissiez pas couper des objets très épais avec le Cricut Explore Air 2, vous pouvez toujours faire beaucoup de choses. Vous pouvez utiliser plus de 100 types différents de papier, papier cartonné, vinyle, HTV (vinyle à transfert de chaleur, également connu sous le nom de « iron-on »), encre infusible, et plus encore.

Vous pouvez couper, marquer et écrire. Vous pouvez utiliser la fonction d’impression puis de découpe, qui consiste à envoyer un dessin à votre imprimante domestique, puis à le placer dans la machine Cricut pour être découpé. C’est parfait pour les cartes et les autocollants. Vous pouvez également placer des stylos dans les pinces à outils et écrire directement sur vos créations.

Ne fais pas d’erreur; le Cricut Explore Air 2 est toujours une machine d’artisanat sérieuse avec beaucoup d’espace pour grandir pour les débutants. Vous aurez toujours besoin d’un espace dédié dans votre maison pour votre artisanat ! Vous pouvez certainement démarrer une entreprise en utilisant votre Explore Air 2 ; vous ne seriez tout simplement pas en mesure de couper les matériaux plus épais comme le cuir et le bois.

Notez que chaque machine a des versions plus récentes, la Cricut Maker 3 et la Cricut Explore 3. Cependant, je pense que la Cricut Maker et la Cricut Explore Air 2 sont toujours des achats très intéressants, d’autant plus qu’elles sont nettement moins chères que les derniers modèles.

Machine phare

Cricut Maker – les couleurs varient

Notre premier choix

Pour l’artisan sérieux ou quiconque cherche à vendre son travail, cela vaut probablement la peine d’investir dans cette machine plus chère et plus étendue.

Assez pour beaucoup

Cricut Explore Air 2 – les couleurs varient

Choix économique

De nombreux artisans sérieux obtiennent tout ce dont ils ont besoin du Cricut Explore Air 2; ce n’est certainement pas en reste. S’il fait tout ce que vous aimeriez créer, pourquoi dépenser plus d’argent pour le Maker ?

Cricut Design Space pour Mac (gratuit sur Cricut)

Ce logiciel flexible vous permet de créer tout ce que vous pouvez imaginer pour votre machine Cricut.

Cricut Design Space pour iPhone/iPad (gratuit sur l’App Store)

Utilisez votre iPhone ou iPad pour concevoir vos projets Cricut.

