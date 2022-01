Cricut Maker vs. Cricut Maker 3 : Lequel vous convient le mieux ?

Toujours aussi fort

Le Cricut Maker est une machine d’artisanat incroyable capable de couper plus de 300 matériaux, y compris le cuir, le tissu et le bois de balsa. Il peut également utiliser jusqu’à 13 outils différents pour couper, marquer, écrire et embellir divers éléments.

À partir de 229 $ sur Amazon

Avantages

Coupe plus de 300 matériaux Utilisez jusqu’à 13 outils pour couper, écrire, marquer et plus. Disponible dans une variété de couleurs. Peut être acheté à un prix inférieur.

Les inconvénients

Impossible d’utiliser les matériaux intelligents

Le Cricut Maker 3 possède toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez de son prédécesseur, mais il a la possibilité supplémentaire d’utiliser des matériaux intelligents sans tapis. Les matériaux intelligents vous permettent de réaliser des projets plus importants en une seule coupe longue, jusqu’à 12 pieds de long. La Maker 3 peut également couper jusqu’à deux fois plus vite.

400 $ sur Amazon

Avantages

Coupe plus de 300 matériaux Utilise jusqu’à 13 outils pour couper, écrire, inciser et plus Peut utiliser Smart Materials sans tapis Réalise une seule coupe jusqu’à 12 pieds de long avec Smart Materials Coupe les Smart Materials jusqu’à deux fois plus vite que son prédécesseur

Les inconvénients

Plus cher est disponible en une seule couleur

En matière d’artisanat, Cricut est roi. Selon le type de projet sur lequel vous travaillez, il existe un modèle différent pour vous. Des débutants aux artisans sérieux, Cricut est un bon choix lorsque vous vous concentrez sur un projet d’artisanat. Ainsi, lorsque vous comparez la Cricut Maker, la machine phare, et la Cricut Maker 3, vous voulez vraiment faire vos devoirs pour voir quelle machine vous conviendra. Jetons un coup d’œil à ce que les deux appareils ont à offrir.

Tout sur Cricut

Cricut fabrique trois machines différentes : la Maker, l’Explore et la Joy. Le Cricut Maker est le modèle phare de Cricut, avec une puissance de coupe dix fois supérieure à l’Explore. La gamme Maker est destinée aux artisans amateurs sérieux et aux professionnels qui vendent ce qu’ils fabriquent. Le Cricut Explore est un modèle moyen heureux, de la même taille que le Maker mais avec quelques limitations. La Cricut Joy est une « mini-Cricut » facile à utiliser qui est parfaite pour les débutants, pour les personnes qui veulent une deuxième machine pour leurs déplacements, ou pour les personnes qui n’ont pas autant d’espace à consacrer à une machine plus grosse.

Les trois machines sont fabuleuses pour les artisans. Vous pouvez concevoir à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, le télécharger dans l’application Design Space sur votre Mac, iPad ou iPhone et le créer sur votre Cricut. Chaque machine Cricut a des lames et des stylos interchangeables pour que vous puissiez couper, écrire, dessiner et plus encore. Il existe de nombreux accessoires Cricut que vous pouvez utiliser pour créer une grande variété d’articles.

Cricut a récemment sorti deux nouvelles machines : la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3. Au cas où vous vous poseriez la question, non, il n’y a jamais eu de Cricut Maker 2. Cricut voulait juste garder la même nomenclature que l’Explore, qui est sur son troisième itération.

Cricut Maker vs Cricut Maker 3 : Principales différences

Il n’y a pas beaucoup de différences entre le Cricut Maker et le Cricut Maker 3, les versions plus anciennes et plus récentes de la machine phare de Cricut. Les deux machines coupent plus de 300 matériaux et sont compatibles avec 13 outils différents pour permettre une grande variété de projets potentiels. Les deux machines utilisent le logiciel Design Space. En fait, ces machines ont beaucoup en commun.

Cricut Maker Cricut Maker 3 Prix À partir de 329 $ 400 $ Nombre de matériaux 300+ 300+ Nombre d’outils 13 13 Espace de conception de logiciels Espace de conception Couleur Plusieurs options Bleu doux Utilise des matériaux intelligents ? Non Oui Utilise des tapis ? Oui (vous devez) Oui (vous pouvez) Longueur de coupe maximale du matériau 24 pouces 12 pieds (144 pouces) Largeur maximale du matériau 12 pouces 12 pouces Fente d’accueil pour iPad Oui Oui Vitesse de coupe Rapide Jusqu’à deux fois plus rapide que le fabricant Performances de qualité commerciale Oui oui

Fonctionnellement, les deux machines sont presque identiques, sauf que la Cricut Maker 3 obtient la capacité et la vitesse Smart Materials. Il y a quelques différences cosmétiques minimes. La bande métallique autour de la machine est brillante sur la Cricut Maker mais mate sur la Cricut Maker 3. De plus, le bouton de démarrage de la Maker 3 a un symbole de « lecture » triangulaire plus logique qu’un logo Cricut.

Il est important de noter que vous pouvez réaliser autant de projets avec Cricut Maker 3 qu’avec Cricut Maker. Vous ne perdriez aucune capacité si vous passiez de Cricut Maker à Cricut Maker 3. C’est juste que Cricut Maker 3 peut vous permettre de créer certains objets beaucoup plus rapidement et plus efficacement avec Smart Materials.

Cricut Maker vs. Cricut Maker 3 : plus intelligent, plus long et plus rapide

Source : Cricut

Les matériaux intelligents sont légèrement plus larges et ont un support plus rigide que les matériaux ordinaires, ils peuvent donc être introduits directement dans la machine sans utiliser de tapis. Parce que vous pouvez faire une longue coupe continue jusqu’à 12 pieds de longueur, vos grands projets peuvent aller beaucoup plus vite qu’ils ne le feraient si vous deviez charger et recharger vos tapis.

De plus, la vitesse de coupe de la Cricut Maker 3 est considérablement plus rapide lors de l’utilisation des Smart Materials, facilement deux fois plus rapide. Le Cricut Maker 3 dispose d’un nouvel adaptateur d’alimentation, qui permet jusqu’à 3 ampères de sortie. Les cordons d’alimentation ne sont pas interchangeables entre le Maker et le Maker 3.

Cricut Maker vs. Cricut Maker 3 : Projets plus larges

Étant donné que les matériaux intelligents mesurent 13 pouces de large et que les matériaux ordinaires ne mesurent que 12 pouces de large, vous vous demandez peut-être si vous pouvez créer des projets plus larges d’un pouce avec Smart Materials. Avec des matériaux ordinaires de 12 pouces sur un tapis, vous pouvez réaliser des projets jusqu’à 11,5 pouces de large car il doit y avoir une petite marge le long des bords.

Avec les Smart Materials de 13 pouces, la machine a besoin de marges plus larges pour saisir les matériaux elle-même. Ainsi, la largeur maximale des projets réalisés avec Smart Materials n’est que de 11,7 pouces. Donc techniquement, oui, vous pouvez faire des projets plus larges, mais seulement 0,2 pouces.

Cricut Maker vs. Cricut Maker 3 : Différents outils et accessoires ?

Source : Cricut

Vous pouvez utiliser presque tous les mêmes outils et accessoires avec les deux machines, mais il existe quelques exceptions. Cricut a introduit deux nouveaux accessoires avec le Maker 3 : une tondeuse portable plus grande et un porte-rouleau. La nouvelle tondeuse portable est nécessaire car les matériaux puisque Smart ont une largeur de 13 pouces et la tondeuse d’origine ne mesurait que 12 pouces. Bien sûr, vous pouvez utiliser la plus grande tondeuse pour couper des matériaux plus petits.

Le nouveau support de rouleau est utilisé pour vous aider à alimenter vos Smart Materials dans le Cricut Maker 3 et n’est pas compatible (ou nécessaire) avec le Maker d’origine. Non seulement il maintient vos Smart Materials bien en place, mais il coupe le rouleau une fois votre projet terminé. Aucun de ces accessoires n’est strictement nécessaire si vous achetez un Cricut Maker 3, mais ils sont agréables à avoir.

Cricut Maker vs. Cricut Maker 3 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Karen S. Freeman / iMore

Si vous possédez déjà le Cricut Maker, il vaut la peine de passer au Cricut Maker 3 si vous réalisez fréquemment de grands projets. Par example; imaginez si vous deviez faire une bannière, une enseigne ou un traitement mural jusqu’à 12 pieds de long avec le Cricut Maker. Vous auriez à faire de nombreuses coupes séparées, en prenant vos matériaux sur et hors du tapis jusqu’à 12 fois.

Cependant, le Cricut Maker 3 vous permettrait de réaliser un projet à grande échelle comme celui-ci rapidement en une seule coupe, en utilisant des matériaux intelligents sans tapis. De plus, la Cricut Maker 3 peut couper deux fois plus vite lors de l’utilisation de Smart Materials. C’est un gain de temps considérable si vous réalisez fréquemment de grands projets.

Si les grands projets ne sont pas votre tasse de thé, je ne prendrais pas la peine de dépenser l’argent supplémentaire sur le Cricut Maker 3. Le but de Smart Materials est de faire un travail rapide sur de grands et longs projets. Si vous ne faites pas ce genre de chose ou si vous ne le faites qu’occasionnellement, vous pourriez aussi bien économiser de l’argent et acheter un Cricut Maker plus ancien. De plus, le Cricut Maker est disponible dans un tas de couleurs pour s’adapter à n’importe quel décor, tandis que le Cricut Maker 3 n’est disponible que dans une teinte bleu doux.

Toujours aussi génial

Cricut Maker – les couleurs varient

Achat intéressant

Le Cricut Maker n’est pas du tout un achat obsolète. Si vous ne faites pas très souvent de gros projets, vous pouvez vous sentir bien d’économiser quelques dollars sur le créateur d’origine.

Cloches et sifflets

Cricut Maker 3 – les couleurs varient

Modèle le plus récent

La dernière machine phare fait tout ce que fait son prédécesseur, et elle utilise des matériaux intelligents pour des projets sans tapis jusqu’à 12 pieds de long à une vitesse jusqu’à deux fois supérieure.

