Crime : Booster approuvé par la FDA pour les mineurs – Sans tester les boosters sur les mineurs

Le 9 décembre, la FDA des États-Unis a approuvé l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour un autre vaccin Pfizer à administrer au moins 6 mois après la vaccination. L’agence déclare : « autoriser l’utilisation d’une dose de rappel unique pour l’administration aux personnes de 16 et 17 ans. »

Il y a juste un petit problème ici. C’est un problème dont tous les journalistes des médias grand public n’ont pas été informés par les experts fédéraux de la santé publique, ou ont choisi d’ignorer complètement. C’est une question clé évidente : Pfizer a-t-il réellement testé son nouveau booster gène-jab sur la tranche d’âge pour laquelle il demande l’autorisation d’injecter en masse son produit expérimental ?

La réponse devrait encore vous choquer, même si elle ne vous surprend pas.

Brouillard Technologique à Sous-pile écrit…

Le vaccin Pfizer est particulièrement dangereux pour les jeunes hommes de 16 à 17 ans.

Comme nous l’avons observé en octobre, les adolescents sont particulièrement à risque de problèmes cardiaques – comme la myocardite – après avoir reçu le vaccin Pfizer :

« Les garçons âgés de 16 à 19 ans présentaient l’incidence la plus élevée de myocardite après la deuxième dose. . . Le risque de problèmes cardiaques chez les garçons de cet âge était environ neuf fois plus élevé que chez les garçons non vaccinés du même âge. New York Times.

Le risque de myocardite chez les garçons de 16 à 19 ans est plus élevé après la deuxième dose de Pfizer. Que se passe-t-il après la troisième dose ??

C’est une bonne question.

On pourrait supposer à juste titre que la troisième dose pourrait présenter plus de risques de problèmes cardiaques que la deuxième dose. Mais la FDA n’a pas la réponse à cette question. Et pourquoi n’a-t-il pas la réponse ?

Parce que la FDA n’a pas regardé.

Parce que la FDA a décidé de ne pas tenir une réunion consultative pour discuter de la décision.

Parce que la FDA a exigé des tests ZÉRO dans cette tranche d’âge avant d’approuver le dernier booster Pfizer pour cette tranche d’âge.

Au lieu de cela, la FDA s’est appuyée sur des données de rappel antérieures (anciennes) d’une étude portant sur « 200 participants, âgés de 18 à 55 ans ». En choisissant d’ignorer les données à long terme sur l’efficacité du rappel de Pfizer, la FDA a plutôt examiné les anciennes données montrant « la réponse des anticorps contre le virus SARS-CoV-2 un mois après une dose de rappel du vaccin.

C’est ça. Ce sont les études rigoureuses qui répondent désormais aux normes de la FDA. Compte tenu des limitations volontaires et intentionnelles que la FDA a imposées à ses propres informations, elle a l’audace de conclure :

« Les avantages d’une dose de rappel unique du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 ou Comirnaty l’emportent sur les risques de myocardite et de péricardite chez les personnes de 16 et 17 ans pour fournir une protection continue contre COVID-19 et les conséquences graves associées qui peuvent survenir y compris l’hospitalisation et le décès.

C’est la FDA qui fait un calcul coût/bénéfice sans connaître les coûts ou les bénéfices. Il ne connaît pas les risques réels car il n’a pas étudié le potentiel d’effets indésirables chez les enfants âgés de 16 à 17 ans. Il ne connaît pas les avantages réels car il a choisi une étude merdique qui se limitait à données d’efficacité à un mois.

Ce calcul robuste du rapport coût/bénéfice de la FDA peut sembler familier à nos fidèles lecteurs. Ce serait parce que le gouvernement a fait la même chose en recommandant les vaccins COVID-19 pour «les personnes enceintes».

