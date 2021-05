Crime de la pensée: la publication de chiffres d’inflation supérieurs aux officiels engendre une plainte pénale pour un groupe de recherche turc

Les partis d’opposition du pays ont affirmé que l’organisme gouvernemental sous-déclarait les augmentations de prix.

Méfiez-vous de tout “ crime de pensée ” – cela semble être le message de la décision de l’Institut de statistique turc, sous le ministère turc des Finances, de déposer une plainte pénale contre des chercheurs sur l’inflation qui ont contesté ses chiffres d’inflation pour le pays avec un ensemble de leurs propres .

Selon Bloomberg, TurkStat a exigé que l’ENAGroup, un groupe de recherche indépendant, soit condamné à une amende pour avoir «délibérément diffamé» l’organisme statistique et «égaré l’opinion publique». Les partis d’opposition du pays ont affirmé que l’organisme gouvernemental sous-déclarait les augmentations de prix. La croissance de l’inflation de l’IPC d’ENAGroup d’avril à mars était 2,4 fois supérieure à celle enregistrée par TurkStat; il a fixé le taux d’inflation annuel à 36,7% de 2020.

Le ministre des Finances du pays, Lufti Elvan, a déclaré que le groupe vise à discréditer TurkStat et “il n’y a rien de tel que Turkstat jouant avec des chiffres ou une inflation atteignant 30-40%”. TurkStat dit que sa plainte porte sur une méthodologie opaque plutôt que sur des résultats.

«Ils sont obligés d’exprimer la portée de la recherche, la méthode d’échantillonnage et le volume d’échantillon, la méthode de collecte des données et le temps d’application ainsi que les résultats de la recherche», a-t-il déclaré. Mais l’ENAGroup insiste sur le fait que tout ce que le TurkStat demande pour être publié est déjà sur son site Web – dans leurs bulletins d’information, c’est ce que TurkStat veut. Il a exhorté les chercheurs à éviter de présenter des données «d’une manière qui saperait la confiance dans les statistiques officielles». Cue dans la «double pensée» pour les citoyens, alors.

