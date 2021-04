Crime des cartels de la drogue, violence répandue au-delà des frontières ⋆ .

Des agents de la patrouille frontalière et un membre du groupe d’opérations spéciales de la division des Rangers du Texas saisissent 297 livres de marijuana à la suite d’un vol de drogue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis près de McAllen, au Texas, le 5 avril 2018 (Crédit: Loren Elliott / .)

Ces organisations dangereuses font de nouvelles incursions dans le pays. Il est temps d’agir.

Alors que vous regardez la dangereuse catastrophe se dérouler à notre frontière sud, sachez ceci: ces cartels opérant à la frontière mènent également leurs horribles affaires loin de là, dans des villes natales à travers l’Amérique.

Il y a quelques semaines à peine, à 180 kilomètres de la frontière, dans la paisible banlieue de San Antonio de Boerne, au Texas, un véhicule transportant neuf personnes – deux bourrés dans le coffre – a été arrêté pour infraction au code de la route. Tous les occupants ont raconté exactement la même histoire – une réalité commune de la contrebande et du trafic motivés par les cartels. Ils ont déclaré qu’ils étaient bloqués sur le bord de la route et qu’ils faisaient de l’auto-stop. Le chauffeur et sa petite amie ont eu la «gentillesse» de venir les chercher. En réalité, le chauffeur a reçu l’ordre de les récupérer.

Le chauffeur faisait passer en contrebande ces immigrants illégaux du Mexique et du Honduras après avoir traversé le secteur Del Rio – territoire du Cartel del Noreste, une faction de Los Zetas. Parmi les passagers se trouvait un jeune adolescent qui avait payé 4 000 dollars pour être transporté en Californie pour cueillir des raisins pour 13 dollars de l’heure. Cependant, le cartel avait des plans différents. Le garçon a appris qu’ils se dirigeaient vers une cachette à Houston – où ceux qui n’ont pas payé le montant total auraient été détenus jusqu’à ce que le solde soit payé, ou ils seraient vendus dans le trafic.

Plus récemment, une femme victime d’un cartel était en train d’être victime de la traite lorsqu’elle a été rencontrée par les forces de l’ordre dans le comté de Kendall, au Texas, qui contient Boerne. Elle savait qu’elle allait devoir travailler pendant un certain temps pour payer sa dette envers le cartel qui la passait clandestinement, mais elle ne savait pas ce que serait ce travail. Si elle n’avait pas été arrêtée par les forces de l’ordre, on ne peut qu’imaginer l’horreur qu’elle aurait vécue aux mains de ces monstres.

Le comté de Kendall, au Texas, a connu au moins cinq cas de contrebande de cartel ces derniers mois. Un autre cas d’avril concernait un jeune de 17 ans qui trafiquait deux jeunes femmes et un adolescent. Les jeunes de 17 ans sont recrutés parce qu’ils sont traités comme des mineurs en vertu de la loi fédérale – ce qui rend les poursuites plus difficiles contre les cartels.

Le Cartel del Noreste facture environ 12 000 dollars pour le transport d’une personne du Mexique ou d’Amérique centrale pour entrer aux États-Unis par la frontière Texas-Mexique. Si une personne vient du Moyen-Orient ou d’Asie, cela peut représenter plusieurs fois ce montant. En mars, les forces de l’ordre du comté de Kendall ont arrêté un véhicule où plusieurs passagers se sont enfuis, ce qui a conduit à une poursuite. Les occupants n’avaient payé que partiellement les cartels et étaient en route pour San Antonio, où leur famille paierait le solde restant, soit 11 000 dollars.

Le volume des opérations de trafic des cartels devrait effrayer tous les Américains. Dans le comté de Kendall, par exemple, les équipes de cartel exécutent au moins trois équipes – variant les heures pour éviter la détection et le transport d’individus par jour. Il y a probablement des dizaines, sinon plus, de wagons pleins qui circulent quotidiennement. Des sources internes du DHS ont également indiqué que quelque 26 000 étrangers illégaux se sont échappés en traversant la frontière le mois dernier dans le seul secteur de Del Rio.

Ces organisations criminelles violentes sont connues pour avoir commis des meurtres brutaux et pour avoir menacé la police et les politiciens mexicains de gagner et de maintenir leur pouvoir et leurs profits. Cela est clair dans l’État mexicain de Tamaulipas, qui est maintenant effectivement dirigé par l’influence des cartels et ne coopérera pas avec les forces de l’ordre américaines en matière d’immigration.

Aujourd’hui, une vague sans précédent de personnes entrant illégalement par la frontière Texas-Mexique, résultat direct des politiques imprudentes de cette administration, permet la propagation des pratiques de cartel en Amérique. Et nos forces de l’ordre ne peuvent pas faire grand-chose pour l’arrêter.

Si une situation impliquant un cartel est interceptée et que les forces de l’ordre locales contactent l’ICE ou le DHS, les forces de l’ordre locales sont simplement invitées à obtenir le plus d’informations possible et à laisser tout le monde partir. Si le DHS choisit de se saisir de l’affaire et définit l’affaire comme de la contrebande, alors les autorités ne sont plus autorisées à détenir leurs témoins matériels et doivent obtenir une confession complète des personnes impliquées – ce qui peut être extrêmement difficile lorsque les témoins sont des victimes mains des cartels.

En tant qu’actuel et ancien procureur, nous pouvons vous dire qu’il devient chaque jour plus difficile de poursuivre ces affaires, d’obtenir justice pour les victimes de cartels et de demander des comptes à ces criminels. Le flux massif de migrants illégaux affaiblit l’incapacité des patrouilles frontalières à sécuriser la frontière. Et avec le dépassement des forces de l’ordre à l’intérieur, les cartels prouvent qu’ils contrôlent cette crise. Ils en profitent largement. Déplaçant maintenant leurs opérations plus loin dans notre intérieur et dans nos communautés, les cartels profitent de 10 à 14 millions de dollars par jour en trafiquant des êtres humains et des stupéfiants dans nos quartiers.

Ce n’est plus seulement un problème de frontière; c’est un problème pour tout le pays. Il y a des gens dangereux qui font des choses horribles aux êtres humains pour le profit de plus en plus loin de notre frontière et de plus en plus près de l’endroit où la plupart d’entre nous vivent. Les passeurs de cartels sont de plus en plus armés et enhardis à mesure qu’ils étendent leurs opérations sur le sol américain. Les enfants, les femmes et les jeunes hommes dont ils se nourrissent sont des êtres humains, mais sont traités comme des pions politiques à la fois par le président et ses alliés au Congrès, tout cela pour l’autonomisation des criminels qui mettent en danger la vie des Américains et des immigrants. Le chaos n’est pas de la compassion. Il est temps que le chaos prenne fin.

Nicole Bishop est la procureure du district pénal du comté de Kendall, au Texas. Chip Roy représente le 21e district du Texas à la Chambre des représentants des États-Unis.