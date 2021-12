Crime du gardien de Saragosse : qui a tué Javi ?

20/12/2021 à 08:36 CET

LMG

Les débats sont secrets. Pas un détail ne peut transcender pour empêcher le la recherche sur le meurtre de Javi Gómez, un Valencien vivant à Saragosse qui se consacrait à la garde d’un champ de chanvre dans la ville de Pleitas, vous pouvez laisser ce crime non résolu. Mais 80 jours se sont déjà écoulés et l’équipe de police judiciaire du commandement de la garde civile de Saragosse continue sans arrêter la ou les personnes responsables de cette mort violente. La septième enquête policière jusqu’à présent cette année en Aragon.

Le corps a été retrouvé dans la matinée du samedi 2 octobre, à côté d’un fossé qui longe la route entre Pleitas et Bárboles. Il semble que le SUV dans lequel se trouvait la victime ait subi un accident en sortant de la route, mais ce n’était pas le cas puisque eu une balle dans le dos. La voix d’avertissement a été donnée par un cycliste qui y circulait.

Des membres de l’institut armé se sont rapidement rendus à cet endroit et ont soigneusement analysé la scène du crime. Rapidement ils ont jeté la fiole sinistre et, par conséquent, que le coup était un projectile égaré.

Ils ont observé qu’il pouvait s’agir d’une embuscade en raison de l’état du corps et des dommages causés au véhicule. Javi était assis dans le siège du conducteur et portant une ceinture de sécurité Étal de marché. Malgré cette position, le coup fatal l’a atteint dans le dos, près de l’omoplate, et la direction du projectile est allée de haut en bas.

Cela suggère que la victime pourrait être légèrement tournée vers le siège passager, où le la fenêtre était baissée et qui suggère qu’il parlait à une autre personne et, par conséquent, un suspect.

Un tir auquel la victime ne s’attendait pas puisqu’à ce moment de distraction, l’auteur a appuyé sur la gâchette, ayant sa vitre relevée. La preuve en est que la vitre est apparue à l’intérieur du véhicule.

Plus tard, le véhicule s’est retrouvé dans le fossé comme s’il s’agissait d’un accident. En fait, à l’arrière du SUV, il transportait une série d’outils qui sont tombés sur la victime. Il n’est pas mort du traumatisme mais a saigné des blessures qui a causé le projectile de chasse utilisé dans ce meurtre, comme avancé par EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

L’hypothèse de départ était le vol de chanvre dans la plantation où travaillait Javier, Bien que le fait qu’il ait eu une conversation avec un individu fasse soupçonner l’institut armé que la victime et les auteurs pourraient se rencontrer. Par conséquent, l’un des tests fondamentaux pour résoudre l’affaire peut être l’analyse du téléphone portable du défunt.

Sont également pertinentes les déclarations faites au propriétaire de la plantation, qui a assuré que ce n’est pas la première fois qu’ils tentent de voler dans le champ de chanvre industriel qu’il possède dans la commune de cette petite ville de la région de la Ribera Alta où vivent une trentaine de personnes. La veille de la mort violente, il y a eu une tentative de vol au moment où la récolte était récoltée et que le chanvre se desséchait. En effet, le propriétaire est venu avec la Benemérita, puisqu’une série de camionnettes avait même été aperçue tout près du terrain. L’alerte a sauté lorsque la victime a vu que l’un d’eux était entré dans la plantation. Il faisait nuit et ils ne les ont pas trouvés.