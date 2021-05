Crime news: Maman kidnappée et détenue sous la menace d’une arme dans une grange dans le nord du Pays de Galles | UK | Nouvelles

Rhianon Bragg évoque le fait d’être retenu en otage sous la menace d’une arme par un ex-partenaire

Gareth Wyn Jones, 57 ans, a pris d’assaut la ferme rurale de Rhianon Bragg avec le fusil de chasse et a menacé à plusieurs reprises de la tuer et de laisser ses quatre enfants orphelins. Mme Bragg avait mis fin à leur relation de cinq ans mais Jones a refusé d’accepter que c’était fini.

Et des photos, prises sur CCTV et montrées au tribunal, montrent que Jones se retrouve face à face avec la maman effrayée. Le voyou pointe l’arme vers la poitrine de sa victime dans une confrontation effrayante, rapporte North Wales Live.

Mais après plusieurs heures, Jones a décidé de quitter la grange où il la tenait en otage et a forcé Mme Bragg à se rendre chez lui à Caernarfon, dans le nord du Pays de Galles.

Le lendemain matin, Mme Bragg a réussi à persuader Jones de l’autoriser à se rendre à un rendez-vous chez le médecin.

Enfin, seule dans la chambre du médecin généraliste, Mme Bragg a pu dire à quelqu’un ce qui se passait et la police a été appelée, la chirurgie a été fermée à clé et Jones a été arrêté dans le parking.

Depuis, il a été emprisonné pendant quatre ans et demi après avoir reconnu des accusations de harcèlement criminel, de faux emprisonnement et de menace de tuer, ainsi que des accusations de fusil de chasse.

S’exprimant aujourd’hui, Mme Bragg, mère de quatre enfants, a déclaré que le règne de terreur de Jones avait duré cinq mois après la fin de la relation en avril 2019. Il l’a également traquée, lui a envoyé des messages et se présenterait chez elle pour essayer de lui parler.

Rappelant l’embuscade d’août 2019, Mme Bragg a déclaré: «Il a soudainement sauté et cogné, juste devant moi, dans son pantalon et sa veste de camouflage et ses gants de tir en cuir noir, il avait le canon de l’arme dans ma poitrine.

«C’était une arme que j’ai reconnue parce que je l’avais utilisée moi-même dans le passé pour tirer sur des pigeons d’argile. Il a fallu trois cartouches, c’était un semi-automatique avec une gâchette très, très fine.

«J’ai crié de choc et je me souviens de lui en train de rire.

«Le regard dans ses yeux était furieux. Je lui ai demandé de poser l’arme et il a dit non.

«C’était juste totalement surréaliste. Dans le cadre du traumatisme, je le vois comme une expérience hors du corps.

«J’ai tout de suite su que je ne pouvais rien faire, j’étais complètement hors de contrôle.»

La Cour de la Couronne de Caernarfon a appris que Jones, un ancien employé du conseil, avait “effrayé sa victime sans esprit”. Mme Bragg souffre d’une grave anxiété depuis l’épreuve.

Elle a ajouté: «Il est plus grand et plus fort que moi, et je savais que je ne pouvais pas dépasser ce qui sort du canon d’une arme à feu.

«Une minute, il menaçait de me tuer, d’autres fois il a dit qu’il allait me tuer avant de se suicider.

«Je pensais constamment à ce que j’aurais à faire et à dire pour passer la minute suivante.

“Il était très Jekyll et Hyde, mais j’avais appris à modifier mon comportement – vous ne voulez jamais avoir la mauvaise réponse, ce qui est parfois impossible.”

Pendant le trajet en voiture jusqu’à l’adresse de Jones, l’homme a dit à Mme Bragg qu’il l’aimait.

Mme Bragg a déclaré: «Alors que je montais dans la voiture, il s’est retourné et m’a dit en gallois qu’il m’aimait.

«J’ai dit quelque chose comme je ne savais plus ce qu’était l’amour, et c’était tout, son visage a changé et j’ai pensé, je dois faire quelque chose – alors je me suis avancé et j’ai mis mes bras autour de lui.

“Je ne voulais pas le serrer dans mes bras, je le faisais parce que je devais faire quelque chose sinon j’aurais eu beaucoup de problèmes.”

Lorsqu’il a été condamné l’année dernière, Jones a également fait l’objet d’une ordonnance de non-communication de 10 ans, l’empêchant de contacter Mme Bragg ou de se rendre à moins de 800 mètres de son domicile.

Les fusils de chasse et autres armes à feu saisis à son domicile ont également été confisqués et détruits.

Mais Mme Bragg craint que ce ne soit pas suffisant pour la protéger, ainsi que sa famille, après sa libération.

Elle a poursuivi: «Comment quelqu’un peut-il calculer après ce genre de comportement que tout allait bien.

«C’est en soi un aspect incroyablement dangereux de son maquillage pour lequel une ordonnance de non-communication ne fera rien.

«Je vis avec un compte à rebours et dans la peur de sa libération car c’est un personnage incroyablement dangereux.

«S’il est autorisé à retourner dans le village, je pense que cela montrera qu’il y a un manque total de compréhension sur les effets du harcèlement et les besoins des victimes.

«Rhosgadfan est très rural, 800 mètres nous amènent essentiellement à la périphérie du village.

«Il pourra être dans des endroits où il me traquait auparavant. Il sera dans des bâtiments où il regardait dans ma maison avec une vue dégagée sur les montagnes.

«C’est tellement faux, j’ai l’impression d’être sur un chronomètre jusqu’à ce qu’il sorte.

«En tant que victime, j’estime qu’il incombe à vous, tandis que l’agresseur est protégé.»

Mais malgré ses craintes, Mme Bragg refuse de quitter son domicile, un endroit auquel elle dit «appartenir».

«Ce n’est pas seulement ma maison, c’est la maison de mes enfants et mon père est enterré dans les champs ici», dit-elle.

«Quand il sort, je suis massivement en danger.

«La police m’a dit à plusieurs reprises, ‘tu as tellement de chance d’être en vie’.

«Dans mon esprit, à moins qu’il ne soit physiquement éloigné de moi, de mes enfants et de la prochaine victime, ce n’est pas sûr.

«Tout ce que je peux espérer, c’est que les conditions du permis qui seront discutées plus près de la libération conditionnelle seront renforcées afin qu’il ne puisse pas revenir au village, mais je suis terrifié qu’elles ne le soient pas.

«Vous entrez dans cette croyance en la justice et que la loi vous protégera, et en fait l’une des choses que j’ai apprises, c’est qu’il y a une énorme différence entre la justice et la loi.

«Je crains que la prochaine fois, ce ne soit l’un de mes enfants – ou sa prochaine victime.

«Les victimes sont traitées de manière épouvantable.»

Outre les violences physiques, Mme Bragg a également parlé des violences coercitives dont elle a été victime.

«J’ai une location de vacances dans le village que j’ai acheté en 2017», a déclaré Mme Bragg.

«Un voisin passait il y a quelques mois et il a dit que Gareth leur avait dit que j’avais eu un accident, un coup à la tête, cela signifiait que j’étais mentalement incapable d’une manière ou d’une autre.

«Quel était le but de cela? Ce n’est pas seulement le cas qu’il a inventé un mensonge étrange, ce qu’il faisait était un contrôle très coercitif. “

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Les délinquants libérés sous licence sont étroitement surveillés et peuvent être renvoyés en prison s’ils ne respectent pas les conditions strictes sur les lieux de voyage et les personnes à contacter.»