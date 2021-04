Crime news: Un garçon battu à Barshaw Park à Paisley, en Écosse | UK | Nouvelles

Le jeune jouissait de son temps avec sa grand-mère et sa tante le Vendredi saint lorsque les cris vicieux ont frappé en plein jour. Les voyous ont donné des coups de poing et des coups de pied au garçon et l’ont traîné au sol, rapporte Daily Record.

La victime a été ensanglantée et contusionnée après la grande rage du jour à Barshaw Park à Paisley, en Écosse.

La police veut maintenant identifier les responsables.

Un porte-parole a déclaré que les « quatre autres garçons », qui auraient à peine 11 ans, se sont enfuis vers le terrain de golf du parc après l’attaque écœurante.

L’un des attaquants portait un haut celtique vert, un autre un sweat à capuche gris tandis que les deux autres étaient vêtus tout de noir.

L’inspecteur Tracy Harkins, du bureau de police de Paisley, a déclaré: «Nous enquêtons après qu’un garçon de 11 ans ait été agressé par un groupe de quatre autres garçons à Barshaw Park.

«La victime était avec des membres de sa famille lorsqu’elle a été attaquée par un groupe de quatre autres jeunes qui ont ensuite quitté les lieux.

« Il a subi des blessures mineures au visage et a été bouleversé par ce qui s’est passé. »

Elle a ajouté: « Si vous avez été témoin de l’incident ou avez vu quatre jeunes dans la région correspondant à la description, nous aimerions avoir de vos nouvelles. »