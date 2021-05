Crime news: un homme dans la quarantaine épinglé et violé près de la réserve naturelle de Middlesbrough | UK | Nouvelles

La victime, dans la quarantaine, marchait le long d’un sentier près de la réserve naturelle Maze Park à Middlesbrough lorsqu’elle a été attaquée. La police de Cleveland a déclaré que son agresseur présumé s’était attaqué à lui alors qu’il empruntait le sentier, connu sous le nom de “ chemin noir ”, entre Tees Barrage et Newport Bridge dans le Yorkshire du Nord vers 19h30 le 29 avril.

La victime a déclaré avoir été approchée par un homme d’une trentaine d’années avant d’être repoussée et violée.

Il a décrit son agresseur présumé comme étant noir, d’environ 1,50 mètre, avec une carrure trapue, des cheveux noirs courts et un écart important entre ses dents de devant.

Il a ajouté qu’il était rasé de près et qu’il parlait anglais mais qu’il ne parlait pas couramment.

La police de Cleveland pense que deux femmes se sont peut-être trouvées dans les environs de Newport Bridge et ont vu l’homme en détresse, et les exhortent à se présenter et à les contacter.

«Les agents de quartier auront une présence très visible dans la zone pour se rassurer et toute personne inquiète pourra approcher ces agents et leur parler.

«Je ferais appel à deux femmes qui se trouvaient peut-être dans les environs de Newport Bridge vers 19 h 30 le 29 avril, qui ont peut-être vu un homme en détresse, car elles pourraient peut-être nous aider dans notre enquête.»

Un porte-parole de la police de Cleveland a ajouté: «Tout témoin ou toute personne susceptible d’avoir des informations sur l’incident ou la personne responsable est priée de contacter la police de Cleveland au 101, en citant le numéro d’incident 068313.

“L’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers peut être contacté de manière anonyme au 0800 555 111, ou en ligne sur www.crimestoppers-uk.org.”

Maze Park est une réserve naturelle urbaine de 42 acres située sur la rive sud des Tees sur une partie de l’ancien Tees Marshalling Yard.

Il a été créé par la Teesside Development Corporation et appartient et est géré par le Tees Valley Wildlife Trust.

Son site Internet indique que «les visiteurs peuvent gravir l’un de ses monticules paysagers pour profiter d’une vue panoramique sur l’agglomération».

Il ajoute: «Une grande partie du site a été plantée avec une variété d’arbres à feuilles larges et forme rapidement une bonne zone boisée pour un tel emplacement urbain central.

En plus de planter six hectares de bois, la Fiducie a construit un réseau de sentiers revêtus et de promenades en bois pour permettre aux visiteurs de se déplacer sur le site.

Une grande partie de la réserve est gérée comme des prairies pour les 17 espèces de papillons qui y vivent, a-t-il déclaré.