Crimson Education, marque mondiale de conseil et de conseil en admissions, se lance en Inde

Il vise à devenir un leader du marché dans l’espace de prestation de services edtech grâce à des investissements dans la technologie, y compris un algorithme de correspondance étudiant-tuteur et l’application propriétaire Crimson.

Crimson Education, la marque mondiale de conseil et de conseil en admissions présente dans 24 pays, a lancé ses services en Inde. « Reconnaissant le besoin d’innovation compétitive en Inde, Crimson Education est sur le point d’apporter les meilleures pratiques mondiales, y compris les meilleurs conseils d’admission et leur réseau de plus de 2 400 mentors et experts du monde entier, pour aider les étudiants indiens à concourir pour la prime les instituts et les collèges de l’Ivy League aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au Canada atteignent leurs objectifs d’admission à l’université », a déclaré Crimson Education dans un communiqué.

Il vise à devenir un leader du marché dans l’espace de prestation de services edtech grâce à des investissements dans la technologie, y compris un algorithme de correspondance étudiant-tuteur et l’application propriétaire Crimson. Il apportera également Crimson Global Academy, Crimson Rise (un programme pour les étudiants qui n’ont pas encore entré au collège), des programmes de sensibilisation comme Crimson Access Opportunity (CAO), des opportunités de bourses et l’accès à des partenariats mondiaux comme The Tiger Global Case Competition (TGCC) pour les Indiens étudiants.

Le PDG et co-fondateur de Crimson, Jamie Beaton, a déclaré que même si les étudiants indiens constituent une diaspora croissante dans le segment des étudiants internationaux dans les meilleures universités du monde chaque année, leurs parcours sont assombris par un labyrinthe de désinformation ou un manque de ressources accessibles. “Nous voulons changer ça. Notre mission est d’égaliser les conditions d’admission des étudiants indiens en les dotant des compétences et des connaissances nécessaires pour leur permettre de concourir sur la scène mondiale », a-t-il affirmé.

AJ Tills, directeur du marketing de la Crimson Global Academy, a ajouté : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons connu une transition vers l’éducation en ligne et l’apprentissage numérique, alors que les pays luttent pour atténuer les effets de la pandémie et que les étudiants perdent un temps scolaire précieux. . Chez Crimson Global Academy, un lycée en ligne accrédité, nous avons construit des plateformes d’apprentissage innovantes en tirant parti des opportunités offertes par l’apprentissage numérique.

«Nous travaillerons avec les étudiants pour trouver leur université la mieux adaptée, créer une feuille de route personnalisée, réussir les tests standardisés, rédiger l’essai parfait, créer des candidatures par le biais de programmes parascolaires et leur offrir la possibilité de rivaliser avec les candidats les plus forts du monde entier et de faire le pont. la fracture d’accès », a déclaré Kunal Mehra, directeur de pays, Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.