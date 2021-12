Cris Collinsworth rôti pour avoir loué l’honnêteté d’Aaron Rodgers

Il est difficile de ne pas s’émerveiller Aaron Rodgers chaque semaine sur le terrain de football, mais peu de gens ont félicité le quart-arrière des Green Bay Packers pour avoir été véridique cette saison.

Dimanche soir, analyste NBC Cris Collinsworth est sorti des sentiers battus lorsqu’il a loué l’honnêteté de Rodgers et a apparemment raté le mois de novembre lorsque le quart-arrière a été fustigé pour avoir menti sur son statut de vaccination.

« Il s’en fiche », a déclaré Collinsworth à propos de Rodgers lors de la diffusion de Sunday Night Football sur NBC. « Avez-vous vu un gars, et en particulier cette année, être plus honnête sur tout ? Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec tout ce qu’il dit, mais nous avons entendu depuis le début de toute cette saison exactement ce qu’il pense de tout.

Un commentaire qui gratte la tête de Collinsworth, considérant que Rodgers a dupé les médias et les fans de football en leur faisant croire qu’il était vacciné contre Covid avant le début de la saison de la NFL. En août, des journalistes ont demandé à Rodgers s’il était vacciné et le quart-arrière a répondu : « Oui, je suis immunisé ».

Deux mois plus tard, Rodgers s’est révélé non vacciné après avoir été testé positif pour Covid-19. Au cours des semaines suivantes, Rodgers s’est rendu au Pat McAfee Show où il a diffusé des informations erronées sur le vaccin, en s’appuyant sur Joe Rogan pour l’avocat de Covid et a faussement déclaré qu’il souffrait de « Covid toe ».

« Il va vous dire ce qu’il pense de tout », a ajouté Collinsworth à son partenaire de diffusion Al Michaels. « Son orteil, il a même mis son pied sur la table pour vous montrer son orteil. »

Rodgers est peut-être le meilleur quart-arrière de la NFL, mais il n’est pas le plus honnête de la ligue et les fans de football étaient impatients de le rappeler à Collinsworth.

Regardez ci-dessus via NBC

Ne laissez pas les médias et la ligue réécrire le récit. Aaron Rodgers a menti de manière flagrante à la ligue, à ses coéquipiers et au public au sujet de son statut vaccinal. https://t.co/1DS8NjKfOR – Chad Lowe (@ichadlowe) 13 décembre 2021

Cris Collinsworth : « Avez-vous déjà vu quelqu’un d’aussi honnête à propos de tout qu’Aaron Rodgers ? pic.twitter.com/gKybNG9XcX – McNeil (@Reflog_18) 13 décembre 2021

Chris Collinsworth défie Nancy Reagan pour le titre de « chèvre de gorge » avec sa performance sur Aaron Rodgers ce soir – DRUNK FIELDS 💯 (@DrunkJFields) 13 décembre 2021

Cris Collinsworth: Avez-vous vu un gars être plus honnête qu’Aaron Rodgers cette saison à propos de tout… pic.twitter.com/k3bL1nPrgU – Reese Waters (@reesewaters) 13 décembre 2021

Chris Collinsworth vient-il de demander sérieusement si nous avons entendu un gars être plus honnête qu’Aaron Rodgers ne l’a été cette année ? pic.twitter.com/AzJgz8Jnvn – Brian Linder (@SportsByBLinder) 13 décembre 2021

Cris Collinsworth vient de sauter le pas en qualifiant Aaron Rodgers d’honnête. – Nick Sabato (@NickSabatoGNN) 13 décembre 2021

Je ne suis pas assez immunisé pour cette prise. https://t.co/2c4MkQdEkE – Ben Standig (@BenStandig) 13 décembre 2021

Je ne suis pas assez immunisé pour cette prise. https://t.co/2c4MkQdEkE – Ben Standig (@BenStandig) 13 décembre 2021

Collinsworth a-t-il vraiment dit que Rodgers ne pouvait pas être plus honnête ? J’entends bien? – Kent Somers (@kentsomers) 13 décembre 2021

Collinsworth vient de dire qu’Aaron Rodgers a été brutalement honnête toute l’année. Attendez. Quoi? Il a littéralement menti sur ses vaccins. Les casques n’étaient pas si bons quand Cris était un WR. – Josh (@Jmoeschl7) 13 décembre 2021

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com